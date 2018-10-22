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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Больше не «Каррерим». Почему увольнение Массимо Карреры – правильный шаг
После третьего подряд домашнего поражения в РПЛ Массимо Каррера покидает «Спартак». Rusfootball.info приводит аргументы, почему руководство красно-белых приняло правильное решение здесь и сейчас.
О возможной отставке главного тренера (уже бывшего) московского «Спартака» шла речь на протяжении всей осени. Несмотря на невероятную лояльность болельщиков и яркий и страстный психологический портрет, идеально совпадающий с особенностями красно-белого «гладиаторского» и немного отчаянного менталитета, Массимо Каррера, кажется, потерял свою волшебную связь с командой и сегодня был снят с должности по решению руководства. Причин, почему так произошло и почему это правильно, существует предостаточно. Начнем с очевидных.
Отсутствие результата
Чемпионство спустя 16 лет «голода» и массового троллинга все еще не забыто, но факт остается фактом: после первой предсезонной подготовки команды в качестве главного тренера Каррера выиграл только Суперкубок. При этом в прошлом сезоне «Спартак» не добился положительного результата сразу в 4-х куда более важных турнирах. Провальный старт и концовка чемпионата, вылет с 3-го места из Лиги Чемпионов и последующий вылет на первой же стадии плей-офф из Лиги Европы. Не забываем про вылет в полуфинале Кубка в матче с «Тосно» и ключевое поражение от «Динамо», стоившее красно-белым места в группе ЛЧ и, как выяснится позже, Квинси Промеса.
Новый сезон начался неоднозначно: несмотря на неплохие результаты в РПЛ (14 очков в первых 6 турах и всего 1 пропущенный мяч), «Спартак» не радовал качеством игры и умудрился вылететь уже в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Травма Самуэля Жиго и уход Квинси Промеса окончательно добили команду: в 5 последующих турах красно-белые набрали всего 4 очка и пропустили 9 мячей. Не лучше дела обстояли в Лиге Европы: 1 очко в двух матчах, 5 пропущенных.
Леонид Федун признался, что время веры прошло – нужен результат. Результат не появился.
Игровая деградация
Особо оптимистичные болельщики «Спартака» после первого тайма вчерашнего матча с «Арсеналом» успели записать Романа Еременко в главные спасители судьбы команды. Тем не менее, даже финский полузащитник не смог бы помочь с такими игровыми проблемами. Нужно сказать откровенно: «Спартак» в этом сезоне играл плохо. Дело не только в отсутствии позиционной атаки – команда проседала и по ряду других показателей.
Показатели игры в обороне:
Показатели игры в атаке:
Даже не углубляясь в Packing, xG и прочие современные показатели продвинутой статистики можно легко убедиться, что по многим игровым показателям «Спартак» сильно просел. И за это тоже должен нести ответственность тренерский штаб. Скажете, что «нет исполнителей»? Тогда переходим к следующему аргументу.
Трансферы и состав
Говорить о трансферах слишком много и о влиянии Марио Трабукки на трансферную политику нет смысла, ведь при Каррере в «Спартак» приходили как достаточно слабые исполнители (например, Петкович, Педро Роша или Пашалич, хотя последний просто не заиграл), так и мастера высокого уровня (Жиго, Адриано, Джикия и др.). Совсем другое дело – поспорить с аргументом о недостатке квалифицированных кадров.
Любимое дело многих поклонников «Спартака» (да и не только) – хвалить клуб за привлечение молодых и сетовать, что нельзя ждать от них сиюминутного результата. Казалось бы, почему команда должна прогрессировать, когда в составе стабильно выходят Ломовицкий, Рассказов, Максименко и Игнатов? Но дело в том, что, в отличие от того же ЦСКА, у «Спартака» есть выбор, да еще какой. На каждую позицию в команде найдется по 2 достаточно опытных исполнителя. Более того, уход Промеса и потеря Жиго стоила бы гораздо больше любой другой команде, чем «Спартаку». Никто не заставлял Массимо Карреру выпускать Игнатова вместо Еременко во вчерашнем матче, когда на скамейке у него были варианты с выходом того же Ханни или Тимофеева. Есть большая разница между ситуациями, когда «молодые» выходят в качестве запасного оправдания за неудачный результат (как это любит делать Моуриньо) и когда они играют в старте просто потому, что они сильнее конкурентов (Головин передает привет). И в этом плане Каррере точно не на что было жаловаться.
Потеря контакта с лидерами и коллегами
Как бы не мерзко было регулярно читать «желтизну» про увольнения водителей и других сотрудников клуба лично Каррерой, уход Романа Пилипчука стал действительно серьезным поводом задуматься. Тренерский штаб, который нанимал для себя сам Массимо, не обеспечил ни результата, ни качественной игры, и, более того, негативно повлиял на обстановку внутри коллектива. Главным проводником негатива в массы поневоле стал капитан команды Денис Глушаков, который сначала потерял место в старте и вместе с ним в сборной на домашнем ЧМ, потом вроде бы вернул его в новом сезоне и за довольно незначительный лайк был отправлен во вторую команду.
Решение тренера могло бы себя оправдать, если бы оно положительно повлияло на результаты. Но получилось наоборот. Ни в коем случае не будем комментировать и поддерживать абсолютно бредовые и нелепые байки про «слив» тренера командой. Но факт остается фактом: команда не выполняла требования тренера. А это, как правило, значит, что требования были подобраны неправильно.
Тактические пробелы
Парадоксально, но изначально «Спартак» нанимал Карреру как тренера обороны. Еще при Дмитрии Аленичеве игроки отмечали тактическую подкованность итальянца. В силу футбольных стереотипов общественность тоже на первых порах позиционировала Карреру как сильного тактика, да и сам Массимо был не против (судя по первым его интервью).
Тем не менее, время показало, что как таковых собственных тактических идей у Карреры как раз-таки не так много. Будучи скорее тренером-мотиватором, Массимо всегда прислушивался к своим помощникам и, как казалось со стороны, даже ориентировался на их взгляды (сначала Пилипчук, затем Рианчо). За все время работы в России Каррера так ни разу и не покорил журналистов и любителей тактики какими-то интересными мыслями и замечаниями в своих интервью или на пресс-конференциях. То же самое касается и футбольного поля: команда даже в трудный для себя период упорно придерживалась достаточно простого построения 4-3-3 и систематически проваливалась в опорной зоне. За 2,5 сезона Каррера так и не смог устранить легендарный «памагите»:
Время дороже всего
У итальянца в качестве главного тренера были отличные условия для успешного построения команды: поддержка болельщиков, поддержка руководства, влияние на трансферную политику, качественные исполнители в каждой линии. Но главное – у Массимо Карреры было много времени. Под его руководством в качестве главного тренера «Спартак» провел 89 матчей – со времен Олега Романцева больше было только у Валерия Карпина. За это время Массимо достиг великолепных результатов, но только в свой первый сезон. Дальше становилось хуже. А расставаться нужно всегда вовремя.
P.S. Минутка благодарности
Несмотря на неудачи команды в последних матчах Массимо Каррера навсегда вписал свое имя в историю «Спартака». Те, кто следят за российским футболом давно (особенно болельщики красно-белых), понимают, что первое за 16 лет чемпионство в позапрошлом сезоне – это одно из ярчайших событий не только в новейшей истории клуба, но и в нашем футболе в целом. Даже те, кто был на седьмом небе от счастья долгие 16 лет, скучали по сильному чемпионскому «Спартаку». И именно Массимо Каррера его вернул, хоть и ненадолго.
А теперь – нужно просто двигаться дальше. Игры с «Арсеналом» и «Ростовом» забудутся очень скоро, а этот момент останется в истории навсегда:
Grazie, Massimo! Buona fortuna.
***
Кстати, если Вы считаете, что уволить Карреру – неправильное решение, коллеги Антон Мозговой и Пётр Мельников с Вами согласны.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: esquire.ru
** В статье используются данные с портала whoscored.com
О возможной отставке главного тренера (уже бывшего) московского «Спартака» шла речь на протяжении всей осени. Несмотря на невероятную лояльность болельщиков и яркий и страстный психологический портрет, идеально совпадающий с особенностями красно-белого «гладиаторского» и немного отчаянного менталитета, Массимо Каррера, кажется, потерял свою волшебную связь с командой и сегодня был снят с должности по решению руководства. Причин, почему так произошло и почему это правильно, существует предостаточно. Начнем с очевидных.
Отсутствие результата
Чемпионство спустя 16 лет «голода» и массового троллинга все еще не забыто, но факт остается фактом: после первой предсезонной подготовки команды в качестве главного тренера Каррера выиграл только Суперкубок. При этом в прошлом сезоне «Спартак» не добился положительного результата сразу в 4-х куда более важных турнирах. Провальный старт и концовка чемпионата, вылет с 3-го места из Лиги Чемпионов и последующий вылет на первой же стадии плей-офф из Лиги Европы. Не забываем про вылет в полуфинале Кубка в матче с «Тосно» и ключевое поражение от «Динамо», стоившее красно-белым места в группе ЛЧ и, как выяснится позже, Квинси Промеса.
Новый сезон начался неоднозначно: несмотря на неплохие результаты в РПЛ (14 очков в первых 6 турах и всего 1 пропущенный мяч), «Спартак» не радовал качеством игры и умудрился вылететь уже в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Травма Самуэля Жиго и уход Квинси Промеса окончательно добили команду: в 5 последующих турах красно-белые набрали всего 4 очка и пропустили 9 мячей. Не лучше дела обстояли в Лиге Европы: 1 очко в двух матчах, 5 пропущенных.
Леонид Федун признался, что время веры прошло – нужен результат. Результат не появился.
Игровая деградация
Особо оптимистичные болельщики «Спартака» после первого тайма вчерашнего матча с «Арсеналом» успели записать Романа Еременко в главные спасители судьбы команды. Тем не менее, даже финский полузащитник не смог бы помочь с такими игровыми проблемами. Нужно сказать откровенно: «Спартак» в этом сезоне играл плохо. Дело не только в отсутствии позиционной атаки – команда проседала и по ряду других показателей.
Показатели игры в обороне:
Показатели игры в атаке:
Даже не углубляясь в Packing, xG и прочие современные показатели продвинутой статистики можно легко убедиться, что по многим игровым показателям «Спартак» сильно просел. И за это тоже должен нести ответственность тренерский штаб. Скажете, что «нет исполнителей»? Тогда переходим к следующему аргументу.
Трансферы и состав
Говорить о трансферах слишком много и о влиянии Марио Трабукки на трансферную политику нет смысла, ведь при Каррере в «Спартак» приходили как достаточно слабые исполнители (например, Петкович, Педро Роша или Пашалич, хотя последний просто не заиграл), так и мастера высокого уровня (Жиго, Адриано, Джикия и др.). Совсем другое дело – поспорить с аргументом о недостатке квалифицированных кадров.
Любимое дело многих поклонников «Спартака» (да и не только) – хвалить клуб за привлечение молодых и сетовать, что нельзя ждать от них сиюминутного результата. Казалось бы, почему команда должна прогрессировать, когда в составе стабильно выходят Ломовицкий, Рассказов, Максименко и Игнатов? Но дело в том, что, в отличие от того же ЦСКА, у «Спартака» есть выбор, да еще какой. На каждую позицию в команде найдется по 2 достаточно опытных исполнителя. Более того, уход Промеса и потеря Жиго стоила бы гораздо больше любой другой команде, чем «Спартаку». Никто не заставлял Массимо Карреру выпускать Игнатова вместо Еременко во вчерашнем матче, когда на скамейке у него были варианты с выходом того же Ханни или Тимофеева. Есть большая разница между ситуациями, когда «молодые» выходят в качестве запасного оправдания за неудачный результат (как это любит делать Моуриньо) и когда они играют в старте просто потому, что они сильнее конкурентов (Головин передает привет). И в этом плане Каррере точно не на что было жаловаться.
Потеря контакта с лидерами и коллегами
Как бы не мерзко было регулярно читать «желтизну» про увольнения водителей и других сотрудников клуба лично Каррерой, уход Романа Пилипчука стал действительно серьезным поводом задуматься. Тренерский штаб, который нанимал для себя сам Массимо, не обеспечил ни результата, ни качественной игры, и, более того, негативно повлиял на обстановку внутри коллектива. Главным проводником негатива в массы поневоле стал капитан команды Денис Глушаков, который сначала потерял место в старте и вместе с ним в сборной на домашнем ЧМ, потом вроде бы вернул его в новом сезоне и за довольно незначительный лайк был отправлен во вторую команду.
Решение тренера могло бы себя оправдать, если бы оно положительно повлияло на результаты. Но получилось наоборот. Ни в коем случае не будем комментировать и поддерживать абсолютно бредовые и нелепые байки про «слив» тренера командой. Но факт остается фактом: команда не выполняла требования тренера. А это, как правило, значит, что требования были подобраны неправильно.
Тактические пробелы
Парадоксально, но изначально «Спартак» нанимал Карреру как тренера обороны. Еще при Дмитрии Аленичеве игроки отмечали тактическую подкованность итальянца. В силу футбольных стереотипов общественность тоже на первых порах позиционировала Карреру как сильного тактика, да и сам Массимо был не против (судя по первым его интервью).
Тем не менее, время показало, что как таковых собственных тактических идей у Карреры как раз-таки не так много. Будучи скорее тренером-мотиватором, Массимо всегда прислушивался к своим помощникам и, как казалось со стороны, даже ориентировался на их взгляды (сначала Пилипчук, затем Рианчо). За все время работы в России Каррера так ни разу и не покорил журналистов и любителей тактики какими-то интересными мыслями и замечаниями в своих интервью или на пресс-конференциях. То же самое касается и футбольного поля: команда даже в трудный для себя период упорно придерживалась достаточно простого построения 4-3-3 и систематически проваливалась в опорной зоне. За 2,5 сезона Каррера так и не смог устранить легендарный «памагите»:
Время дороже всего
У итальянца в качестве главного тренера были отличные условия для успешного построения команды: поддержка болельщиков, поддержка руководства, влияние на трансферную политику, качественные исполнители в каждой линии. Но главное – у Массимо Карреры было много времени. Под его руководством в качестве главного тренера «Спартак» провел 89 матчей – со времен Олега Романцева больше было только у Валерия Карпина. За это время Массимо достиг великолепных результатов, но только в свой первый сезон. Дальше становилось хуже. А расставаться нужно всегда вовремя.
P.S. Минутка благодарности
Несмотря на неудачи команды в последних матчах Массимо Каррера навсегда вписал свое имя в историю «Спартака». Те, кто следят за российским футболом давно (особенно болельщики красно-белых), понимают, что первое за 16 лет чемпионство в позапрошлом сезоне – это одно из ярчайших событий не только в новейшей истории клуба, но и в нашем футболе в целом. Даже те, кто был на седьмом небе от счастья долгие 16 лет, скучали по сильному чемпионскому «Спартаку». И именно Массимо Каррера его вернул, хоть и ненадолго.
А теперь – нужно просто двигаться дальше. Игры с «Арсеналом» и «Ростовом» забудутся очень скоро, а этот момент останется в истории навсегда:
Grazie, Massimo! Buona fortuna.
***
Кстати, если Вы считаете, что уволить Карреру – неправильное решение, коллеги Антон Мозговой и Пётр Мельников с Вами согласны.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: esquire.ru
** В статье используются данные с портала whoscored.com
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