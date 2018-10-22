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Увольнять надо не Карреру. Увольнять надо весь "Спартак"
Массимо Каррера официально вне "Спартака". Петр Мельников о том, почему это идиотское решение, кроме которых от московского клуба уже ничего и не ждешь. Осторожно, внутри очень горячо.
В воскресенье красно-белые проиграли тульскому "Арсеналу" 2-3, впервые за сезон в РПЛ забив с игры. Команда идет на 7 месте, потерпела три домашних поражения подряд и отстает от зоны Лиги чемпионов на катастрофическое... одно очко. В прошлом году, в тот же момент турнира у "Спартака" было 12 очков, сейчас 18. Тогда клуб пришел к финишу третьим. Плохая игра? А в том году в тот момент была просто замечательная!
Налицо абсолютно неспасаемая, провальная ситуация, выхода из которой нет. И плевать, что отсутствие голов с игры было страшной аномалией, которая как раз начала проходить (а проходят аномалии, как правило, с перебором в другую сторону), плевать, что из клуба ушел лучший игрок, причем не "Спартака", а всей РПЛ последних лет, плевать, что два месяца команда играла с двумя (!) центральными защитниками в обойме в принципе. Ах да, и плевать, что капитан и ветеран клуба в открытую поддерживают бунт против тренера, а один из них сразу после этого вляпывается в грязную историю, из-за которой весь клуб неделями обрабатывают все СМИ, у которых есть люди с пальцами и клавиатуры.
И плевать, само собой, что тренера до сих пор поддерживают болельщики: ведь это такая мелочь, фанаты могут пойти и на другие стадионы, поболеть за другие команды, "Спартаку" их мнение как-то не особо важно.
Ни на одном сайте нет опроса, в котором вариант с отставкой Карреры бы победил. Но "Спартак" как организация знает себя лучше, а его руководство - сплошь и рядом профессионалы, которые принимают исключительно верные решения. Смотрите сами:
Состав красно-белых - один из лучших и самых укомплектованных в РПЛ. Тут на позицию левого защитника могут выйти Комбаров и Мельгарехо, на левый фланг атаки Мельгарехо, Педро Роша и Ханни (ему там, правда, неуютно, но да ничего). Тут в центре полузащиты после демарша капитана есть Зобнин, Фернандо, не игравший 2 года Еременко, списанный в прошлом году Попов, молодой и не особо готовый Игнатов - мечта любого тренера. А также не забывайте про центр защиты, в котором еще неделю назад могли выйти Боккетти, Джикия и, например, Мамин.
Леонид Федун как-то сказал, что "пора довериться профессионалам". Так вот, люди отвечающие за укрепление состава в клубе - настоящие гении. Только они могут успешно провести переговоры с непростым Луаном, неуверенным Джоном Терри и укрепить состав Педро Рошей за 12 миллионов. Возможно, это кандидатура Карреры - но именно они героически справились с тем, чтобы не найти других вариантов и не отступить перед неадекватной ценой, за которую можно приобрести больше половины основы ЦСКА Гончаренко. Селекция "Спартака" - это вообще очень интересная структура. Кто за нее отвечает? Кто принимает решения? Этого, кажется, не понял даже сам Каррера, за что и был справедливо уволен. А спортивный директор, некто Дмитрий Попов, чем занимается он? Как и полагается делать клубу с качественным набором специалистов, это усиленно скрывают.
Ну да черт с ней, с великолепной селекцией. Вон, в ЦСКА до того пару лет никого не покупали, так клуб сплотился и стал настоящей семьей, и только так выживал в сложные дни. Дураки! "Спартак" - вот образец атмосферы. Бесконечная грызня в руководстве, подковерные интриги, неоднократные подозрения одних и тех же людей в намеренном сливе тренера, а также стихи бесконечно преданных фанатов, например, Дмитрия Назарова. Ведь как он умеет поднять настроение команде своими виршами! Это ни разу не желание срубить немножко славы и хайпа, нет, что вы. Это все ради "Спартака", которому будет гораздо легче переживать черные полосы под качественным, ямбовым обстрелом критики.
А как умеет создать атмосферу добра и доверия Леонид Федун? Помните его уже почти классическое: "Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат", - сказанное после лучшего матча сезона? Это то доверие, которого достоин человек, приведший команду к первому за 16 лет чемпионству. Каррера же вот, напротив, никогда не выносил сор из избы - а это не по-спартаковски, в этом нет духа - за такое надо увольнять.
И ладно бы только в искусстве интервью Федун демонстрировал свой уровень управленческих навыков, так ведь и в том, что касается работы с главным футбольным объектом, стадионом, он тоже мастак. Смотрите сами: "Спартак" не организовывает дурацкие развлекательные движи перед матчами, как бесноватый "Зенит", не сотрудничает с талантливыми людьми ради украшения арены, как странный "Локомотив".
И, уж само собой, не пытается привлечь фанатов на стадион какими-то дурацкими активностями в интернете. Ролики "Локомотива" к ЛЧ? Ролик ЦСКА к ЛЧ? Подумаешь, они после этого собирают полные трибуны (некоторые - "Лужников") и зарабатывают миллионы долларов. Мы тут как-то по старинке лучше, постик на сайт повесим. В ногу со временем идут только те, у кого болельщиков мало! Вон, пока все клубы оживляют свои Youtube-каналы, "Зенит" зовет блогера Гену Миллера и делает дорогущее шоу со звездами клуба, ЦСКА зовет блогера Гудмакса и делает шоу на сборах, зовет профессиональных журналистов и делает качественные предматчевые студии, "Спартак"... откажется от одного из популярнейших фиферов страны!
Пресс-службой красно-белых руководит опытный, видавший виды Леонид Трахтенберг. Он - фантастический профессионал своего дела, благодаря нему информацию о клубе мы узнаем из всех подряд телеграм-каналов, но только не из официальных источников. А помните историю с Джикией и шоколадками? А пытались ли вы хоть раз слушать его феерический комментарий со сборов? А вы видели, как качественно он иногда ругается на журналистов на пресс-конференциях? А вы видели, каким фото "Спартак" проводил Карреру?
Стадионом! Не фотографией тренера! Какой там "Енисей" со своим Меркисом!
Ну да ладно, это современные интернетовские дела, но как блестяще "Спартак" справляется в клубными пресс-релизами по острым темам, например, отстранению Глушакова и Ещенко. Сработано практически моментально, лишь когда весь интернет уже пестрил слухами и заголовками, а как написано: вскользь, мимоходом, так что тренеру придется отбиваться от новых вопросов. Даже объявление об отставке диктора стадиона, Макса Орлова, было дано быстрее и с большей аргументацией.
Сейчас, когда выбивавшийся из этой структуры профессионалов Каррера ушел, Глушакову и Ещенко, по слухам, оформляют британские визы. Они молодцы - они поддержали скандал против тренера, того убрали, они могут продолжать свой путь в "Спартаке", пристанище честнейших и лучших специалистов и игроков.
Каррера же может идти на все четыре стороны, искать эти странные клубы, где люди делают свою работу качественно и не истерят по поводу и без. Там он будет своим, но здесь, в красно-белом стане - ему места нет.
Леонид Федун горит идеями о реформировании РПЛ и регулярно спускает их через СМИ нам, простым смертным непрофессионалам. В такие моменты глава "Спартака" напоминает Манилова, у которого, в плюс ко всем проблемам, загорелся дом. Мечтая о светлом будущем для лиги, он даже, похоже, не видит, какой ад творится у него под носом в клубе.
Если РПЛ будет организована так же классно, как "Спартак" - Боже ее храни.
Петр Мельников, Rusfootball.info
Фото: СЭ, Life, ТАСС
В воскресенье красно-белые проиграли тульскому "Арсеналу" 2-3, впервые за сезон в РПЛ забив с игры. Команда идет на 7 месте, потерпела три домашних поражения подряд и отстает от зоны Лиги чемпионов на катастрофическое... одно очко. В прошлом году, в тот же момент турнира у "Спартака" было 12 очков, сейчас 18. Тогда клуб пришел к финишу третьим. Плохая игра? А в том году в тот момент была просто замечательная!
Налицо абсолютно неспасаемая, провальная ситуация, выхода из которой нет. И плевать, что отсутствие голов с игры было страшной аномалией, которая как раз начала проходить (а проходят аномалии, как правило, с перебором в другую сторону), плевать, что из клуба ушел лучший игрок, причем не "Спартака", а всей РПЛ последних лет, плевать, что два месяца команда играла с двумя (!) центральными защитниками в обойме в принципе. Ах да, и плевать, что капитан и ветеран клуба в открытую поддерживают бунт против тренера, а один из них сразу после этого вляпывается в грязную историю, из-за которой весь клуб неделями обрабатывают все СМИ, у которых есть люди с пальцами и клавиатуры.
И плевать, само собой, что тренера до сих пор поддерживают болельщики: ведь это такая мелочь, фанаты могут пойти и на другие стадионы, поболеть за другие команды, "Спартаку" их мнение как-то не особо важно.
Ни на одном сайте нет опроса, в котором вариант с отставкой Карреры бы победил. Но "Спартак" как организация знает себя лучше, а его руководство - сплошь и рядом профессионалы, которые принимают исключительно верные решения. Смотрите сами:
Состав красно-белых - один из лучших и самых укомплектованных в РПЛ. Тут на позицию левого защитника могут выйти Комбаров и Мельгарехо, на левый фланг атаки Мельгарехо, Педро Роша и Ханни (ему там, правда, неуютно, но да ничего). Тут в центре полузащиты после демарша капитана есть Зобнин, Фернандо, не игравший 2 года Еременко, списанный в прошлом году Попов, молодой и не особо готовый Игнатов - мечта любого тренера. А также не забывайте про центр защиты, в котором еще неделю назад могли выйти Боккетти, Джикия и, например, Мамин.
Леонид Федун как-то сказал, что "пора довериться профессионалам". Так вот, люди отвечающие за укрепление состава в клубе - настоящие гении. Только они могут успешно провести переговоры с непростым Луаном, неуверенным Джоном Терри и укрепить состав Педро Рошей за 12 миллионов. Возможно, это кандидатура Карреры - но именно они героически справились с тем, чтобы не найти других вариантов и не отступить перед неадекватной ценой, за которую можно приобрести больше половины основы ЦСКА Гончаренко. Селекция "Спартака" - это вообще очень интересная структура. Кто за нее отвечает? Кто принимает решения? Этого, кажется, не понял даже сам Каррера, за что и был справедливо уволен. А спортивный директор, некто Дмитрий Попов, чем занимается он? Как и полагается делать клубу с качественным набором специалистов, это усиленно скрывают.
Ну да черт с ней, с великолепной селекцией. Вон, в ЦСКА до того пару лет никого не покупали, так клуб сплотился и стал настоящей семьей, и только так выживал в сложные дни. Дураки! "Спартак" - вот образец атмосферы. Бесконечная грызня в руководстве, подковерные интриги, неоднократные подозрения одних и тех же людей в намеренном сливе тренера, а также стихи бесконечно преданных фанатов, например, Дмитрия Назарова. Ведь как он умеет поднять настроение команде своими виршами! Это ни разу не желание срубить немножко славы и хайпа, нет, что вы. Это все ради "Спартака", которому будет гораздо легче переживать черные полосы под качественным, ямбовым обстрелом критики.
А как умеет создать атмосферу добра и доверия Леонид Федун? Помните его уже почти классическое: "Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат", - сказанное после лучшего матча сезона? Это то доверие, которого достоин человек, приведший команду к первому за 16 лет чемпионству. Каррера же вот, напротив, никогда не выносил сор из избы - а это не по-спартаковски, в этом нет духа - за такое надо увольнять.
И ладно бы только в искусстве интервью Федун демонстрировал свой уровень управленческих навыков, так ведь и в том, что касается работы с главным футбольным объектом, стадионом, он тоже мастак. Смотрите сами: "Спартак" не организовывает дурацкие развлекательные движи перед матчами, как бесноватый "Зенит", не сотрудничает с талантливыми людьми ради украшения арены, как странный "Локомотив".
И, уж само собой, не пытается привлечь фанатов на стадион какими-то дурацкими активностями в интернете. Ролики "Локомотива" к ЛЧ? Ролик ЦСКА к ЛЧ? Подумаешь, они после этого собирают полные трибуны (некоторые - "Лужников") и зарабатывают миллионы долларов. Мы тут как-то по старинке лучше, постик на сайт повесим. В ногу со временем идут только те, у кого болельщиков мало! Вон, пока все клубы оживляют свои Youtube-каналы, "Зенит" зовет блогера Гену Миллера и делает дорогущее шоу со звездами клуба, ЦСКА зовет блогера Гудмакса и делает шоу на сборах, зовет профессиональных журналистов и делает качественные предматчевые студии, "Спартак"... откажется от одного из популярнейших фиферов страны!
Пресс-службой красно-белых руководит опытный, видавший виды Леонид Трахтенберг. Он - фантастический профессионал своего дела, благодаря нему информацию о клубе мы узнаем из всех подряд телеграм-каналов, но только не из официальных источников. А помните историю с Джикией и шоколадками? А пытались ли вы хоть раз слушать его феерический комментарий со сборов? А вы видели, как качественно он иногда ругается на журналистов на пресс-конференциях? А вы видели, каким фото "Спартак" проводил Карреру?
Стадионом! Не фотографией тренера! Какой там "Енисей" со своим Меркисом!
Ну да ладно, это современные интернетовские дела, но как блестяще "Спартак" справляется в клубными пресс-релизами по острым темам, например, отстранению Глушакова и Ещенко. Сработано практически моментально, лишь когда весь интернет уже пестрил слухами и заголовками, а как написано: вскользь, мимоходом, так что тренеру придется отбиваться от новых вопросов. Даже объявление об отставке диктора стадиона, Макса Орлова, было дано быстрее и с большей аргументацией.
Сейчас, когда выбивавшийся из этой структуры профессионалов Каррера ушел, Глушакову и Ещенко, по слухам, оформляют британские визы. Они молодцы - они поддержали скандал против тренера, того убрали, они могут продолжать свой путь в "Спартаке", пристанище честнейших и лучших специалистов и игроков.
Каррера же может идти на все четыре стороны, искать эти странные клубы, где люди делают свою работу качественно и не истерят по поводу и без. Там он будет своим, но здесь, в красно-белом стане - ему места нет.
Леонид Федун горит идеями о реформировании РПЛ и регулярно спускает их через СМИ нам, простым смертным непрофессионалам. В такие моменты глава "Спартака" напоминает Манилова, у которого, в плюс ко всем проблемам, загорелся дом. Мечтая о светлом будущем для лиги, он даже, похоже, не видит, какой ад творится у него под носом в клубе.
Если РПЛ будет организована так же классно, как "Спартак" - Боже ее храни.
Петр Мельников, Rusfootball.info
Фото: СЭ, Life, ТАСС
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