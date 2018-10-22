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Психанули: "Спартак" уволил Карреру на эмоциях
Московский «Спартак» объявил об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера. В столичном клубе закончилась очередная эпоха: Каррера был лишь третьим наставником в истории москвичей, который приводил «Спартак» к победе в чемпионате России. Обозреватель Rusfootball.info недоумевает в связи с увольнением итальянца.
Нет никакого смысла переоценивать Карреру. Несмотря на всю обаятельность итальянского специалиста, он вовсе не был великим тактиком или стратегом. Позапрошлый сезон, ставший для «Спартака» историческим, в определённой степени получился таким, благодаря стечению обстоятельств. В скольких матчах «Спартак» дожимал победы в концовке? Как часто москвичи побеждали вопреки? Но всё это – лишь детали, а в историю входят факты. И факт заключается в том, что именно Каррера вернул чемпионство «Спартаку» спустя 16 лет.
Аналогичные шансы были у Невио Скаллы, Станислава Черчесова, Унаи Эмери и других специалистов, которые в момент назначения обладали куда большим авторитетом и опытом, чем Каррера. Но Массимо своей открытостью, пониманием психологии и энергетикой не только влюбил в себя болельщиков, но ещё и научил «Спартак» побеждать. Теперь же итальянцу указали на дверь, что напоминает историю Клаудио Раньери в «Лестере». К сожалению, благодарность за исторические успехи бывает краткосрочной.
Импульсивное решение
Понятно, что предпосылки к отставке Карреры были, не зря ведь столько говорилось о возможном увольнении итальянца? Действительно, «Спартак» в нынешнем сезоне не впечатлял. Провал в Лиге чемпионов, неудачная игра в чемпионате России и Лиге Европы – явно не то, на что рассчитывали болельщики. Но всё равно это решение кажется импульсивным.
Кадровые изменения целесообразны, если есть хорошие и интересные варианты. По всей видимости, у «Спартака» их в принципе нет. Называемые кандидатуры бывшего наставника «Монако» Леонарду Жардима и главного тренера сборной России Станислава Черчесова кажутся котом в мешке. Наверняка, Жардим после успешной работы в «Монако» получит предложение от кого-то из Топ-5 европейских чемпионатов. Да и сам Жардим, всё же, больше подходит для команды, пытающейся зарабатывать на продаже игроков, выращивании молодёжи, а не для борьбы за трофеи прямо сейчас. Черчесов – уже пройденный вариант. Да и хочется ли самому Станиславу Саламовичу, превратившемуся в главного триумфатора домашнего чемпионата мира, отказываться от роли в сборной, когда всё так хорошо получается?
Существуют и другие варианты, которые выглядят ещё более странными. Например, Андрей Тихонов, провалившийся с «Крыльями Советов». Это – абсолютно удивительная кандидатура. Неужели «Спартак» готов брать на повышение тех, кто ничего не показал с аутсайдером? Этот сценарий до боли напоминает назначение Дмитрия Аленичева. Результат, конечно, все помнят.
Исходя из той информации, которая есть, руководство «Спартака» ещё не решило, что делать дальше. В такой ситуации отставка Карреры – не более чем импульсивное решение, не имеющее чёткой задачи. Разве что с помощью увольнения итальянца можно встряхнуть команду, но в среднесрочной перспективе это – очередная авантюра.
Преждевременная паника
В пользу преждевременности этого решения говорит и время, выбранное для отставки. «Спартак», как показалось, уже начал выбираться из трудного периода своей жизни. Беспросветным казался тот отрезок, когда москвичи проиграли «Ахмату» и «Рапиду». В тех матчах «красно-белые» выглядели обреченно. Но затем команда вышла в следующий раунд Кубка России, несколько наладила игру, провела качественную встречу с «Вильярреалом» и обыграла неуступчивый «Енисей» в гостях после тяжёлого перелёта. Да, домашнее поражение от «Арсенала» стало неприятным сюрпризом, но и здесь ведь были поводы для позитива. Наконец, «Спартак» начал забивать с игры в чемпионате России, постепенно набирает кондиции Роман Ерёменко, который, судя по некоторым моментам, вполне может стать «мозгом» команды. А неудачная игра «Спартака» в обороне абсолютно естественна: сочетание Кутепов – Бокетти – Петкович – Комбаров вряд ли может стать образцом надёжности. Особенно учитывая, что Кутепов только вернулся на поле после травмы.
Так в чём же провинился Массимо Каррера перед руководством «Спартака»? Разве не сам Леонид Федун говорил, что оценивать работу итальянца по выступлению в Лиге чемпионов не будут? Если так, то в чём проблема? «Спартак» после поражения от «Арсенала» хоть и опустился на седьмое место, но остался лишь в одном очке от второй строчки, которая обеспечивает прямую путёвку в Лигу чемпионов. В то же время «спартаковцы» совсем не потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, да и в Кубке России продолжают борьбу. Учитывая это, замена тренера сейчас выглядит типичным жестом отчаяния, эмоциональной реакцией на происходящее, которая совершенно не красит руководство клуба.
Поздняя перестройка
Пожалуй, главной проблемой Карреры стала запоздалая перестройка. Массимо слишком верил в тех, кто принёс «Спартаку» историческое чемпионство. Уже бывший главный тренер москвичей до последнего надеялся на игроков, снизивших требования к самим себе. Появление в команде Самуэля Жиго и Романа Ерёменко – запоздалая реакция. То же самое касается и внедрения в состав молодых воспитанников команды, которые лишь в этом сезоне начали активно привлекаться к играм за основной состав. Каррера просто не заметил, как резко сдали Комбаров, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Зе Луиш, Луис Адриано и прочие герои «золотого» сезона. Понятно, что в этом теперь Массимо может винить только себя. Но главное, что теперь, как это ни печально, «Спартак» вновь погрузится в очередной переходный этап, который может лишить команду перспектив на чемпионства на долгие годы.
Фото - Sportbox.ru, Sports.ru, Р-Спорт
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Нет никакого смысла переоценивать Карреру. Несмотря на всю обаятельность итальянского специалиста, он вовсе не был великим тактиком или стратегом. Позапрошлый сезон, ставший для «Спартака» историческим, в определённой степени получился таким, благодаря стечению обстоятельств. В скольких матчах «Спартак» дожимал победы в концовке? Как часто москвичи побеждали вопреки? Но всё это – лишь детали, а в историю входят факты. И факт заключается в том, что именно Каррера вернул чемпионство «Спартаку» спустя 16 лет.
Аналогичные шансы были у Невио Скаллы, Станислава Черчесова, Унаи Эмери и других специалистов, которые в момент назначения обладали куда большим авторитетом и опытом, чем Каррера. Но Массимо своей открытостью, пониманием психологии и энергетикой не только влюбил в себя болельщиков, но ещё и научил «Спартак» побеждать. Теперь же итальянцу указали на дверь, что напоминает историю Клаудио Раньери в «Лестере». К сожалению, благодарность за исторические успехи бывает краткосрочной.
Импульсивное решение
Понятно, что предпосылки к отставке Карреры были, не зря ведь столько говорилось о возможном увольнении итальянца? Действительно, «Спартак» в нынешнем сезоне не впечатлял. Провал в Лиге чемпионов, неудачная игра в чемпионате России и Лиге Европы – явно не то, на что рассчитывали болельщики. Но всё равно это решение кажется импульсивным.
Кадровые изменения целесообразны, если есть хорошие и интересные варианты. По всей видимости, у «Спартака» их в принципе нет. Называемые кандидатуры бывшего наставника «Монако» Леонарду Жардима и главного тренера сборной России Станислава Черчесова кажутся котом в мешке. Наверняка, Жардим после успешной работы в «Монако» получит предложение от кого-то из Топ-5 европейских чемпионатов. Да и сам Жардим, всё же, больше подходит для команды, пытающейся зарабатывать на продаже игроков, выращивании молодёжи, а не для борьбы за трофеи прямо сейчас. Черчесов – уже пройденный вариант. Да и хочется ли самому Станиславу Саламовичу, превратившемуся в главного триумфатора домашнего чемпионата мира, отказываться от роли в сборной, когда всё так хорошо получается?
Черчесов снова в "Спартаке"? Вы серьёзно?
Существуют и другие варианты, которые выглядят ещё более странными. Например, Андрей Тихонов, провалившийся с «Крыльями Советов». Это – абсолютно удивительная кандидатура. Неужели «Спартак» готов брать на повышение тех, кто ничего не показал с аутсайдером? Этот сценарий до боли напоминает назначение Дмитрия Аленичева. Результат, конечно, все помнят.
Исходя из той информации, которая есть, руководство «Спартака» ещё не решило, что делать дальше. В такой ситуации отставка Карреры – не более чем импульсивное решение, не имеющее чёткой задачи. Разве что с помощью увольнения итальянца можно встряхнуть команду, но в среднесрочной перспективе это – очередная авантюра.
Преждевременная паника
В пользу преждевременности этого решения говорит и время, выбранное для отставки. «Спартак», как показалось, уже начал выбираться из трудного периода своей жизни. Беспросветным казался тот отрезок, когда москвичи проиграли «Ахмату» и «Рапиду». В тех матчах «красно-белые» выглядели обреченно. Но затем команда вышла в следующий раунд Кубка России, несколько наладила игру, провела качественную встречу с «Вильярреалом» и обыграла неуступчивый «Енисей» в гостях после тяжёлого перелёта. Да, домашнее поражение от «Арсенала» стало неприятным сюрпризом, но и здесь ведь были поводы для позитива. Наконец, «Спартак» начал забивать с игры в чемпионате России, постепенно набирает кондиции Роман Ерёменко, который, судя по некоторым моментам, вполне может стать «мозгом» команды. А неудачная игра «Спартака» в обороне абсолютно естественна: сочетание Кутепов – Бокетти – Петкович – Комбаров вряд ли может стать образцом надёжности. Особенно учитывая, что Кутепов только вернулся на поле после травмы.
Каррера упустил момент деградации команды
Так в чём же провинился Массимо Каррера перед руководством «Спартака»? Разве не сам Леонид Федун говорил, что оценивать работу итальянца по выступлению в Лиге чемпионов не будут? Если так, то в чём проблема? «Спартак» после поражения от «Арсенала» хоть и опустился на седьмое место, но остался лишь в одном очке от второй строчки, которая обеспечивает прямую путёвку в Лигу чемпионов. В то же время «спартаковцы» совсем не потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, да и в Кубке России продолжают борьбу. Учитывая это, замена тренера сейчас выглядит типичным жестом отчаяния, эмоциональной реакцией на происходящее, которая совершенно не красит руководство клуба.
Поздняя перестройка
Пожалуй, главной проблемой Карреры стала запоздалая перестройка. Массимо слишком верил в тех, кто принёс «Спартаку» историческое чемпионство. Уже бывший главный тренер москвичей до последнего надеялся на игроков, снизивших требования к самим себе. Появление в команде Самуэля Жиго и Романа Ерёменко – запоздалая реакция. То же самое касается и внедрения в состав молодых воспитанников команды, которые лишь в этом сезоне начали активно привлекаться к играм за основной состав. Каррера просто не заметил, как резко сдали Комбаров, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Зе Луиш, Луис Адриано и прочие герои «золотого» сезона. Понятно, что в этом теперь Массимо может винить только себя. Но главное, что теперь, как это ни печально, «Спартак» вновь погрузится в очередной переходный этап, который может лишить команду перспектив на чемпионства на долгие годы.
Фото - Sportbox.ru, Sports.ru, Р-Спорт
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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