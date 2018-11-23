Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:26
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
18:49
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал"
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал"
17:22
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
16:16
Кубок Либертадорес. 49 тыс. болельщиков посетили тренировку "Боки" перед ответным финалом с "Ривером" (видео)
Кубок Либертадорес. 49 тыс. болельщиков посетили тренировку "Боки" перед ответным финалом с "Ривером" (видео)
16:07
Геннадий Орлов: лимит? РФС нужно не слушать политиканов, а опираться на мнение профессионалов (12)
Геннадий Орлов: лимит? РФС нужно не слушать политиканов, а опираться на мнение профессионалов (12)
15:39
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
13:35
Дебют Кононова в "Спартаке", возможность реванша для Семака за кубок. Превью 15-го тура РПЛ (3)
Дебют Кононова в "Спартаке", возможность реванша для Семака за кубок. Превью 15-го тура РПЛ (3)
13:17
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
12:50
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник (1)
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник (1)
12:24
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (58)
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (58)
Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА
ЦСКА воспользовался отсутствием ключевых защитников у соперника и одержал победу, забив два безответных мяча во втором тайме. Rusfootball.info разбирает ключевые моменты встречи в Грозном.
Проблемы с травмами - возможность для ротации
Болельщикам всегда интересно возвращаться после матчей сборных в привычную внутреннюю футбольную рутину. Тренеров же в эти дни интересуют сводки из медицинских штабов своих команд. Кто вернулся в строй, кто наоборот получил травмы в национальных сборных? В матче "Ахмата" и ЦСКА оба коллектива недосчитались сразу нескольких важных лиц.
У хозяев отсутствовал капитан команды, прекрасно проводящий первую половину сезона Уциев, а также центральные защитники Родолфо и Семёнов. В их отсутствие на поле появились Мусалов на правом фланге, и футболисты ротации Гащенков и Плиев. Схема осталась той же самой, Рахимов придерживается консервативных взглядов и не захотел рискнуть в домашнем матче.
С ЦСКА в Грозный не полетели Дзагоев, Сигурдссон и Эрнандес. Впрочем, армейскому клубу не привыкать - всё время кто-то лечится, а одни молодые футболисты успешно подменяют других. Так случилось и в столице Чеченской республики. Впервые в стартовом составе на матч чемпионата России вышел японский форвард Нисимура, также поправившийся Бистрович вернулся в основу.
Несыгранность связки Чалова и Нисимуры помешала армейцам
В первом тайме оба форварда действовали по одиночке, не замечая друг друга. Японец часто старался бить по воротам, но делал это несильно. Его удар стал единственным для армейцев в первом тайме, который попал в створ - голкипер "Ахмата" Городов не имел проблем с ним. Чалов имел убойный момент после резкой контратаки, начавшейся с Акинфеева, но пробил выше ворот. Во втором тайме обоих заменили, хотя лучший бомбардир лиги доиграл практически до конца.
Интересное на флангах
Фернандес вышел на матч в специальной маске, не до конца восстановившись от сотрясения мозга, полученного ещё до перерыва на игры сборных, в связи с этим он нечасто подключался к атакам ЦСКА, как мы привыкли видеть. Тем более на его фланге играл активный у грозненцев Моххамади.
Акцент атак армейцев сместился на левый фланг, где Щенников зачастую оставлял голую зону в обороне. Этим чуть не воспользовался Мусалов, на скорости ворвавшийся в штрафную армейцев. Магнуссон, как мог, пытался остановить резвого защитника, и точно пробить тому толком не удалось.
"Ахмат" умело сыграл "вторым номером" и неумело "первым".
Рахимов выстроил плотную схему с пятью защитниками, предпочтя дать ЦСКА сыграть "во владение мячом". Учитывая молодость и задор гостей, которые в позиционной игре чувствуют себя пока не так уютно, как при контратаках, а также кадровые проблемы в обороне, это решение было верным. ЦСКА лишь раз в первом тайме сумел создать очевидный голевой момент. Это случилось как раз в один из редких моментов, когда "Ахмат" прессинговал на чужой половине поля. Быстрая контратака с большинством передач в касание обернулась ударом Чалова в упор. Молодой форвард не смог подстроить правую ногу под мяч, и тот улетел выше ворот.
После пропущенного мяча хозяева перестроиться не смогли, да и Рахимов прозвенел в колокольчик для руководства - некого выпускать на замену. Вышел только Мбенг, но и он не смог ничего противопоставить обороне команды Ганчаренко.
Родолфо и Семёнов - ключевые потери "Ахмата"
Высокие центральные защитники грозненского клуба, несомненно, пригодились бы своей команде в эпизоде с пропущенным мячом, который в итоге оказался рещающим в этой встрече. Подача Облякова, который кстати провёл отличный матч в целом, от углового флажка привела к верховой борьбе, которую выиграл Магнуссон, подключившийся на стандартное положение. Будь в его зоне статные защитники "Ахмата", этого могло бы и не случиться.
Кроме того, в концовке матча как такового навала не получилось - у хозяев не было на кого подавать - Иванов головой думает хорошо, но играет ей не слишком успешно, вышедший на замену Мбенг противопоставить в единоборствах Бекао и Магнуссону ничего не смог. А вышедший на замену Жамалетдинов чуть ли не первым касанием расставил все точки над "И" в этой встрече.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Проблемы с травмами - возможность для ротации
Болельщикам всегда интересно возвращаться после матчей сборных в привычную внутреннюю футбольную рутину. Тренеров же в эти дни интересуют сводки из медицинских штабов своих команд. Кто вернулся в строй, кто наоборот получил травмы в национальных сборных? В матче "Ахмата" и ЦСКА оба коллектива недосчитались сразу нескольких важных лиц.
У хозяев отсутствовал капитан команды, прекрасно проводящий первую половину сезона Уциев, а также центральные защитники Родолфо и Семёнов. В их отсутствие на поле появились Мусалов на правом фланге, и футболисты ротации Гащенков и Плиев. Схема осталась той же самой, Рахимов придерживается консервативных взглядов и не захотел рискнуть в домашнем матче.
С ЦСКА в Грозный не полетели Дзагоев, Сигурдссон и Эрнандес. Впрочем, армейскому клубу не привыкать - всё время кто-то лечится, а одни молодые футболисты успешно подменяют других. Так случилось и в столице Чеченской республики. Впервые в стартовом составе на матч чемпионата России вышел японский форвард Нисимура, также поправившийся Бистрович вернулся в основу.
Несыгранность связки Чалова и Нисимуры помешала армейцам
В первом тайме оба форварда действовали по одиночке, не замечая друг друга. Японец часто старался бить по воротам, но делал это несильно. Его удар стал единственным для армейцев в первом тайме, который попал в створ - голкипер "Ахмата" Городов не имел проблем с ним. Чалов имел убойный момент после резкой контратаки, начавшейся с Акинфеева, но пробил выше ворот. Во втором тайме обоих заменили, хотя лучший бомбардир лиги доиграл практически до конца.
Интересное на флангах
Фернандес вышел на матч в специальной маске, не до конца восстановившись от сотрясения мозга, полученного ещё до перерыва на игры сборных, в связи с этим он нечасто подключался к атакам ЦСКА, как мы привыкли видеть. Тем более на его фланге играл активный у грозненцев Моххамади.
Акцент атак армейцев сместился на левый фланг, где Щенников зачастую оставлял голую зону в обороне. Этим чуть не воспользовался Мусалов, на скорости ворвавшийся в штрафную армейцев. Магнуссон, как мог, пытался остановить резвого защитника, и точно пробить тому толком не удалось.
"Ахмат" умело сыграл "вторым номером" и неумело "первым".
Рахимов выстроил плотную схему с пятью защитниками, предпочтя дать ЦСКА сыграть "во владение мячом". Учитывая молодость и задор гостей, которые в позиционной игре чувствуют себя пока не так уютно, как при контратаках, а также кадровые проблемы в обороне, это решение было верным. ЦСКА лишь раз в первом тайме сумел создать очевидный голевой момент. Это случилось как раз в один из редких моментов, когда "Ахмат" прессинговал на чужой половине поля. Быстрая контратака с большинством передач в касание обернулась ударом Чалова в упор. Молодой форвард не смог подстроить правую ногу под мяч, и тот улетел выше ворот.
После пропущенного мяча хозяева перестроиться не смогли, да и Рахимов прозвенел в колокольчик для руководства - некого выпускать на замену. Вышел только Мбенг, но и он не смог ничего противопоставить обороне команды Ганчаренко.
Родолфо и Семёнов - ключевые потери "Ахмата"
Высокие центральные защитники грозненского клуба, несомненно, пригодились бы своей команде в эпизоде с пропущенным мячом, который в итоге оказался рещающим в этой встрече. Подача Облякова, который кстати провёл отличный матч в целом, от углового флажка привела к верховой борьбе, которую выиграл Магнуссон, подключившийся на стандартное положение. Будь в его зоне статные защитники "Ахмата", этого могло бы и не случиться.
Кроме того, в концовке матча как такового навала не получилось - у хозяев не было на кого подавать - Иванов головой думает хорошо, но играет ей не слишком успешно, вышедший на замену Мбенг противопоставить в единоборствах Бекао и Магнуссону ничего не смог. А вышедший на замену Жамалетдинов чуть ли не первым касанием расставил все точки над "И" в этой встрече.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.