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Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА

ЦСКА воспользовался отсутствием ключевых защитников у соперника и одержал победу, забив два безответных мяча во втором тайме. Rusfootball.info разбирает ключевые моменты встречи в Грозном.











Проблемы с травмами - возможность для ротации

Болельщикам всегда интересно возвращаться после матчей сборных в привычную внутреннюю футбольную рутину. Тренеров же в эти дни интересуют сводки из медицинских штабов своих команд. Кто вернулся в строй, кто наоборот получил травмы в национальных сборных? В матче "Ахмата" и ЦСКА оба коллектива недосчитались сразу нескольких важных лиц.

У хозяев отсутствовал капитан команды, прекрасно проводящий первую половину сезона Уциев, а также центральные защитники Родолфо и Семёнов. В их отсутствие на поле появились Мусалов на правом фланге, и футболисты ротации Гащенков и Плиев. Схема осталась той же самой, Рахимов придерживается консервативных взглядов и не захотел рискнуть в домашнем матче.

С ЦСКА в Грозный не полетели Дзагоев, Сигурдссон и Эрнандес. Впрочем, армейскому клубу не привыкать - всё время кто-то лечится, а одни молодые футболисты успешно подменяют других. Так случилось и в столице Чеченской республики. Впервые в стартовом составе на матч чемпионата России вышел японский форвард Нисимура, также поправившийся Бистрович вернулся в основу.

Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА



Несыгранность связки Чалова и Нисимуры помешала армейцам

В первом тайме оба форварда действовали по одиночке, не замечая друг друга. Японец часто старался бить по воротам, но делал это несильно. Его удар стал единственным для армейцев в первом тайме, который попал в створ - голкипер "Ахмата" Городов не имел проблем с ним. Чалов имел убойный момент после резкой контратаки, начавшейся с Акинфеева, но пробил выше ворот. Во втором тайме обоих заменили, хотя лучший бомбардир лиги доиграл практически до конца.

Интересное на флангах

Фернандес вышел на матч в специальной маске, не до конца восстановившись от сотрясения мозга, полученного ещё до перерыва на игры сборных, в связи с этим он нечасто подключался к атакам ЦСКА, как мы привыкли видеть. Тем более на его фланге играл активный у грозненцев Моххамади.

Акцент атак армейцев сместился на левый фланг, где Щенников зачастую оставлял голую зону в обороне. Этим чуть не воспользовался Мусалов, на скорости ворвавшийся в штрафную армейцев. Магнуссон, как мог, пытался остановить резвого защитника, и точно пробить тому толком не удалось.

"Ахмат" умело сыграл "вторым номером" и неумело "первым".

Рахимов выстроил плотную схему с пятью защитниками, предпочтя дать ЦСКА сыграть "во владение мячом". Учитывая молодость и задор гостей, которые в позиционной игре чувствуют себя пока не так уютно, как при контратаках, а также кадровые проблемы в обороне, это решение было верным. ЦСКА лишь раз в первом тайме сумел создать очевидный голевой момент. Это случилось как раз в один из редких моментов, когда "Ахмат" прессинговал на чужой половине поля. Быстрая контратака с большинством передач в касание обернулась ударом Чалова в упор. Молодой форвард не смог подстроить правую ногу под мяч, и тот улетел выше ворот.

После пропущенного мяча хозяева перестроиться не смогли, да и Рахимов прозвенел в колокольчик для руководства - некого выпускать на замену. Вышел только Мбенг, но и он не смог ничего противопоставить обороне команды Ганчаренко.




Родолфо и Семёнов - ключевые потери "Ахмата"

Высокие центральные защитники грозненского клуба, несомненно, пригодились бы своей команде в эпизоде с пропущенным мячом, который в итоге оказался рещающим в этой встрече. Подача Облякова, который кстати провёл отличный матч в целом, от углового флажка привела к верховой борьбе, которую выиграл Магнуссон, подключившийся на стандартное положение. Будь в его зоне статные защитники "Ахмата", этого могло бы и не случиться.

Кроме того, в концовке матча как такового навала не получилось - у хозяев не было на кого подавать - Иванов головой думает хорошо, но играет ей не слишком успешно, вышедший на замену Мбенг противопоставить в единоборствах Бекао и Магнуссону ничего не смог. А вышедший на замену Жамалетдинов чуть ли не первым касанием расставил все точки над "И" в этой встрече.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Ахмат ЦСКА
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