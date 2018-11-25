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Кирилл Комбаров: кардинальных перемен в игре "Арсенала" пока нет

Футболист тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров прокомментировал разгромное поражение своей команды в выездном матче против "Краснодара.

– Почему до забитого гола первый тайм "Арсенал" провел очень здорово, а после и во второй половине игра не удавалась вообще?
– Действительно, первый тайм мы играли очень хорошо. У нас было много моментов, которые, к сожалению, нам не удалось реализовать. Но и во второй половине было пару моментов. Не знаю, с чем это связано. Наверное, немного подсели. Первый тайм играли более высоко, в прессинг, заставляя ошибаться "Краснодар".

Во второй половине, кажется, что подсели. Отсюда "Краснодар" и завладел мячом и начал свои создавать моменты.

– Это была такая ставка – постоянно пресинговать "Краснодар", не давая им долго думать с мячом?
– Не могу сказать, что была именно ставка на это. Просто с первых минут стало очевидно, что такая тактика может дать свои плоды. Поэтому действовали так.

– В "Арсенале" сменился тренер. Есть уже сейчас какие-то изменения в подготовке, в тактике?
– Кардинальных перемен нет. Сами знаете, осталось две недели до перерыва чемпионата, так что нет смысла что-то серьезно менять. Тренер сразу сказал, что доработаем год в том же ритме, а дальше, со сборов, что-то будет новое, наверное.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Арсенал Краснодар Комбаров
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