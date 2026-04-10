Футболист "Урала" рассказал, что изменил Березуцкий в команде

Вингер "Урала" Илья Ишков ответил, что изменилось в команде после назначения Василия Березуцкого.
Фото: ФК "Урал"
По словам Ишкова, Березуцкий добавил работы в зале.

- С Василием Владимировичем пришли новые тренеры — по физической подготовке (Степанов Игорь – прим. ред.), у нас появилось много работы в зале. Стало гораздо больше физических нагрузок, ежедневно работаем, - сказал Ишков в интервью "Советскому спорту".

Напомним, что в декабре екатеринбургский "Урал" объявил об отставке Мирослава Ромащенко с поста главного тренера, его место занял Василий Березуцкий. Ранее специалист занимал аналогичный пост в азербайджанском "Сабахе".

По итогам 27 сыгранных туров уральцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 48 набранными очками и отстают от лидирующего воронежского "Факела" на 11 баллов.

