"Просто оговорился". В "Урале" отреагировали на слова Юрана о жалобе на судейство в ФСБ

Заместитель председателя совета директоров "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Юрана.

Фото: ФК "Урал"

Это неправильно. Юран не это имел в виду, а просто оговорился. Его просто неправильно поняли", - сказал Иванов.