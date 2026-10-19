"Просто оговорился". В "Урале" отреагировали на слова Юрана о жалобе на судейство в ФСБ

Это неправильно. Юран не это имел в виду, а просто оговорился. Его просто неправильно поняли", - сказал Иванов.
Ранее главный тренер "Урала" Сергей Юран заявил, что клуб намерен обратиться в департамент защиты игры из-за судейства в матче 14-го тура против "Нижнего Новгорода".
Встреча состоялась в воскресенье, 18 октября, на стадионе "Екатеринбург Арена". По итогам поединка команда Юрана уступила на своем поле со счетом 1:2. Игру осбуживал главный арбитр Данил Набока из Краснодара.
Напомним, на 79-й и 80-й минутах защитник уральцев получил две желтые карточки за разговоры и был удален с поля. Спустя две минуты гости забили решающий мяч.
Источник: "Чемпионат"