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"Просто оговорился". В "Урале" отреагировали на слова Юрана о жалобе на судейство в ФСБ

Заместитель председателя совета директоров "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Юрана.
Фото: ФК "Урал"
"Не могу комментировать слова Юрана. Спросите, что он имел в виду. Он же главный тренер. "Урал", конечно, не будет обращаться в ФСБ по поводу судейства. Давайте тогда после каждого неправильного решения судей клубы начнут туда обращаться.

Это неправильно. Юран не это имел в виду, а просто оговорился. Его просто неправильно поняли", - сказал Иванов.

Ранее главный тренер "Урала" Сергей Юран заявил, что клуб намерен обратиться в департамент защиты игры из-за судейства в матче 14-го тура против "Нижнего Новгорода".

Встреча состоялась в воскресенье, 18 октября, на стадионе "Екатеринбург Арена". По итогам поединка команда Юрана уступила на своем поле со счетом 1:2. Игру осбуживал главный арбитр Данил Набока из Краснодара.

Напомним, на 79-й и 80-й минутах защитник уральцев получил две желтые карточки за разговоры и был удален с поля. Спустя две минуты гости забили решающий мяч.

Источник: "Чемпионат"

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