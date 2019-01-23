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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Переход в "Барселону" сделает Де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории
Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг становится все ближе к "Барселоне".
Как сообщает De Telegraaf, каталонский клуб заплатит за 21-летнего голландца около 90 млн евро. Журналист Танкреди Палмери уточнил, что 75 млн евро амстердамский клуб получит сразу, а еще 15 млн предусмотрены в виде бонусов за будущие успехи Де Йонга.
В борьбе за талантливого полузащитника сине-гранатовые опередили "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Парижане были готовы заплатить за Де Йонга 75 млн евро. Агент Де Йонга уже позвонил во французский и английский клубы, поблагодарил за их интерес, но сообщил, что Френки перейдет в "Барселону".
Если 90-миллионная сделка осуществится, то Де Йонг станет самым дорогим голландским футболистом в истории. Сейчас рекорд принадлежит защитнику Вирджилу Ван Дейку, за которого "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" 84,4 млн евро.
Sport24.ru
Как сообщает De Telegraaf, каталонский клуб заплатит за 21-летнего голландца около 90 млн евро. Журналист Танкреди Палмери уточнил, что 75 млн евро амстердамский клуб получит сразу, а еще 15 млн предусмотрены в виде бонусов за будущие успехи Де Йонга.
В борьбе за талантливого полузащитника сине-гранатовые опередили "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Парижане были готовы заплатить за Де Йонга 75 млн евро. Агент Де Йонга уже позвонил во французский и английский клубы, поблагодарил за их интерес, но сообщил, что Френки перейдет в "Барселону".
Если 90-миллионная сделка осуществится, то Де Йонг станет самым дорогим голландским футболистом в истории. Сейчас рекорд принадлежит защитнику Вирджилу Ван Дейку, за которого "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" 84,4 млн евро.
Sport24.ru
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