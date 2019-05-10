Переход Де Лигта в "Барселону" задерживается из-за финансовых аппетитов Райолы

Трансфер капитана "Аякса" Маттейс Де Лигта в "Барселону" задерживается из-за позиции агента голландского защитника Мины Райолы относительно комиссионных, сообщает Marca.По данным издания, клубы согласовали сумму трансфера - около 70 миллионов евро. Итальянский агент требует 20% (14 миллионов) от этой суммы в качестве комиссии, тогда как обычно агентские комиссионные от трансфера составляют от 5 до 10%."Аякс" не хочет потерять 20% от 70 миллионов, а "Барселона" не намерена увеличивать предложение, чтобы компенсировать голландскому клубу эту сумму.Сам 19-летний голландец уже принял решение перейти в "Барселону" и надеется, что Райола снизит свои финансовые требования.