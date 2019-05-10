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Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Переход Де Лигта в "Барселону" задерживается из-за финансовых аппетитов Райолы

Трансфер капитана "Аякса" Маттейс Де Лигта в "Барселону" задерживается из-за позиции агента голландского защитника Мины Райолы относительно комиссионных, сообщает Marca.

По данным издания, клубы согласовали сумму трансфера - около 70 миллионов евро. Итальянский агент требует 20% (14 миллионов) от этой суммы в качестве комиссии, тогда как обычно агентские комиссионные от трансфера составляют от 5 до 10%.

"Аякс" не хочет потерять 20% от 70 миллионов, а "Барселона" не намерена увеличивать предложение, чтобы компенсировать голландскому клубу эту сумму.

Сам 19-летний голландец уже принял решение перейти в "Барселону" и надеется, что Райола снизит свои финансовые требования.

Sport24.ru
Теги: де Лигт Барселона Аякс Райола Трансферы
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