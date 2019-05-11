"Барселона" купит трех игроков у "Аякса"

Руководство каталонской "Барселоны" проявило интерес в отношении хавбека амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает Mundo Deportivo.Сине-гранатовые уже объявляли о своих планах на других игроков голландского клуба.Так, каталонская команда договорилась с "Аяксом" о покупке другого хавбека — Френки де Йонга.Также между нидерландским и испанским клубами все еще идут переговоры относительно капитана "Аякса" — Маттейса Де Лигта.При условии, что "Барселона" сможет договориться о покупке всех трех голландских футболистов, испанскому клубу придется заплатить €170 млн.Сине-гранатовые уже заплатили €75 млн за де Йонга.Ориентировочная цена трансфера ван де Бека — €25 млн.Де Лигт может обойтись "Барселоне" в €70 млн.