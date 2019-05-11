Испания Ла Лига 2018/19 
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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"Барселона" купит трех игроков у "Аякса"

Руководство каталонской "Барселоны" проявило интерес в отношении хавбека амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые уже объявляли о своих планах на других игроков голландского клуба.

Так, каталонская команда договорилась с "Аяксом" о покупке другого хавбека — Френки де Йонга.

Также между нидерландским и испанским клубами все еще идут переговоры относительно капитана "Аякса" — Маттейса Де Лигта.

При условии, что "Барселона" сможет договориться о покупке всех трех голландских футболистов, испанскому клубу придется заплатить €170 млн.

Сине-гранатовые уже заплатили €75 млн за де Йонга.

Ориентировочная цена трансфера ван де Бека — €25 млн.

Де Лигт может обойтись "Барселоне" в €70 млн.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ла Лига Аякс
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#2  P.V.  МОбл (Сегодня, 17:06)
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Болеет за:
ЦСКА
Начинается распродажа


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#1  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
аякс молодец, умеет зарабатывать деньги
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
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