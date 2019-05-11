Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|36
|55
|7
|Атлетик Б
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|36
|40
|15
|Сельта
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30
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"Барселона" купит трех игроков у "Аякса"
Руководство каталонской "Барселоны" проявило интерес в отношении хавбека амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает Mundo Deportivo.
Сине-гранатовые уже объявляли о своих планах на других игроков голландского клуба.
Так, каталонская команда договорилась с "Аяксом" о покупке другого хавбека — Френки де Йонга.
Также между нидерландским и испанским клубами все еще идут переговоры относительно капитана "Аякса" — Маттейса Де Лигта.
При условии, что "Барселона" сможет договориться о покупке всех трех голландских футболистов, испанскому клубу придется заплатить €170 млн.
Сине-гранатовые уже заплатили €75 млн за де Йонга.
Ориентировочная цена трансфера ван де Бека — €25 млн.
Де Лигт может обойтись "Барселоне" в €70 млн.
"Газета.ру"
Сине-гранатовые уже объявляли о своих планах на других игроков голландского клуба.
Так, каталонская команда договорилась с "Аяксом" о покупке другого хавбека — Френки де Йонга.
Также между нидерландским и испанским клубами все еще идут переговоры относительно капитана "Аякса" — Маттейса Де Лигта.
При условии, что "Барселона" сможет договориться о покупке всех трех голландских футболистов, испанскому клубу придется заплатить €170 млн.
Сине-гранатовые уже заплатили €75 млн за де Йонга.
Ориентировочная цена трансфера ван де Бека — €25 млн.
Де Лигт может обойтись "Барселоне" в €70 млн.
"Газета.ру"
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