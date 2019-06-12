В Испании сообщили об интересе "Аякса" к Промесу
"Аякс" проявляет интерес к полузащитнику "Севильи" Квинси Промесу.
Как сообщает Estadio Deportivo, полуфиналист Лиги чемпионов этим летом расстанется с рядом ключевых футболистов и именно 27-летний Промес рассматривается голландским клубом в качестве лидера обновленной команды.
При этом "Севилья", заплатившая "Спартаку" за Промеса 21 млн евро летом прошлого года, будет ждать соответствующего предложения. Если его не поступит, вингер продолжит выступать за испанский клуб.
Sport24.ru
Как сообщает Estadio Deportivo, полуфиналист Лиги чемпионов этим летом расстанется с рядом ключевых футболистов и именно 27-летний Промес рассматривается голландским клубом в качестве лидера обновленной команды.
При этом "Севилья", заплатившая "Спартаку" за Промеса 21 млн евро летом прошлого года, будет ждать соответствующего предложения. Если его не поступит, вингер продолжит выступать за испанский клуб.
Sport24.ru