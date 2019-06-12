В Испании сообщили об интересе "Аякса" к Промесу

"Аякс" проявляет интерес к полузащитнику "Севильи" Квинси Промесу.Как сообщает Estadio Deportivo, полуфиналист Лиги чемпионов этим летом расстанется с рядом ключевых футболистов и именно 27-летний Промес рассматривается голландским клубом в качестве лидера обновленной команды.При этом "Севилья", заплатившая "Спартаку" за Промеса 21 млн евро летом прошлого года, будет ждать соответствующего предложения. Если его не поступит, вингер продолжит выступать за испанский клуб.