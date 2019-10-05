Николас Тальяфико отказал "Атлетико", решив остаться в "Аяксе"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико признался, что летом его хотел подписать "Атлетико", однако он предпочел остаться в Голландии."Я решил остаться еще на один год, в то время это был наилучший вариант. Я не хотел создавать напряжение между мной и "Аяксом". А что будет дальше — посмотрим в следующем году", — сказал Тальяфико в интервью Cadena Cope.В мае 2019 года "Аякс" продлил контракт с Тальяфико до 2022 года. По слухам, в услугах футболиста также были заинтересованы "Реал" и лондонский "Арсенал".