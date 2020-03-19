Левандовски сообщил, что Роналду предлагал перейти ему в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду три года назад после матча Лиги чемпионов звал его в мадридский "Реал".

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"Роналду звал в "Реал"? Да, это правда. Можно поехать играть в чемпионат Испании или другую лигу, но для меня это не главное. Мне удалось достичь максимального уровня, на котором я нахожусь. Хочу продолжать в том же духе", - цитирует польского футболиста Sport.es.



В нынешнем сезоне Левандовски провел 23 матча, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи.