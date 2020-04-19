Алькантара может вернуться в "Барселону"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара может вновь стать игроком "Барселоны".



Как передает Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба намерено вернуть футболиста ближайшим летом.



Напомним, Алькантара играет за "Баварию" с лета 2013 года, перейдя из "Барселоны". В Германии он 6 раз становился чемпионом, трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл чемпионат мира среди клубов.



В текущем сезоне на его счету 22 матча и три гола.