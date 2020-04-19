Мадридский "Реал" не станет продлевать контракт с Зиданом

Сын наставника "Реала" Зинедина Зидана Люка покинет мадридский клуб.
Фото: Getty Images
По информации Marca, 21-летний Люка Зидан летом покинет "Реал". Клуб не станет продлевать с ним контракт, действующий до 30 июня 2020-го года.

Также стало известно, что "сливочные" не будут выкупать голкипера Альфонса Ареола, выступающего на правах аренды из "ПСЖ".

Сообщается, что вторым номером мадридского Реала станет украинский голкипер Андрей Лунин.

Украинец Лунин может стать вторым номером "Реала"

В нынешнем сезоне на счету Люки Зидана 29 матчей за "Расинг" в Сегунде, в которых он пропустил 37 мячей.


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Теги: Реал Примера Зидан
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