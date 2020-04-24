Источник: чемпионат Голландии досрочно завершен. Чемпиона не будет

Королевский футбольный союз Нидерландов досрочно завершил чемпионат страны по футболу.

Фото: Википедия

Об этом сообщает Football Orange.



По сведениям источника, "Аякс", который на текущий момент лидирует в турнирной таблице, не будет назван чемпионом, а "Ден Хааг" и "Валвейк" не вылетят.



Такое решение связано с пандемией коронавируса. В Нидерландах 36 727 общее количество случаев заражения.