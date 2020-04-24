Об этом сообщает Football Orange.
По сведениям источника, "Аякс", который на текущий момент лидирует в турнирной таблице, не будет назван чемпионом, а "Ден Хааг" и "Валвейк" не вылетят.
Такое решение связано с пандемией коронавируса. В Нидерландах 36 727 общее количество случаев заражения.
Источник: чемпионат Голландии досрочно завершен. Чемпиона не будет
Королевский футбольный союз Нидерландов досрочно завершил чемпионат страны по футболу.
Фото: Википедия
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