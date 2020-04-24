"Да ладно, что за бред?" Игрок "Аякса" - о завершении сезона

Хавбек "Аякса" Хаким Зиеш отреагировал на досрочное завершение чемпионата Голландии.

Вчера стало известно, что текущий розыгрыш Эредивизи будет прекращен досрочно, но лидирующий "Аякс" чемпионом не признают.- Да ладно, что за бред? Мы в любом случае на вершине.Сумма забитых и пропущенных не считается сейчас? Х***я, конечно.Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать чемпионом один клуб, то для меня это "Аякс", - приводит слова игрока AD.Отметим, что "Аякс", набравший с "АЗ" одинаковое количество очков, лидировал по дополнительным показателям.