Вчера стало известно, что текущий розыгрыш Эредивизи будет прекращен досрочно, но лидирующий "Аякс" чемпионом не признают.
Чемпионат Голландии досрочно завершен
- Да ладно, что за бред? Мы в любом случае на вершине.
Сумма забитых и пропущенных не считается сейчас? Х***я, конечно.
Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать чемпионом один клуб, то для меня это "Аякс", - приводит слова игрока AD.
Отметим, что "Аякс", набравший с "АЗ" одинаковое количество очков, лидировал по дополнительным показателям.
"Да ладно, что за бред?" Игрок "Аякса" - о завершении сезона
Хавбек "Аякса" Хаким Зиеш отреагировал на досрочное завершение чемпионата Голландии.
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