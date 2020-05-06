Отец Черышева рассказал, когда Денис сдаст тест на коронавирус

Отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева российский тренер Дмитрий рассказал, когда его сын сдаст тест на коронавирус.
Фото: Getty Images
Напомним, на данный момент Ла Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Испании на данный момент зафиксировано более двухсот тысяч заражений коронавирусом.

- Сейчас футболисты будут проходить проверки на коронавирус. Это касается и работников, которые будут находиться непосредственно с ребятами — в спортивном блоке. Команда пройдет медосмотр завтра или послезавтра. Оперативно это сделать не так просто, потому что в Валенсии располагаются три футбольных клуба. Нужно сделать так, чтобы футболисты не пересекались. Плюс брать мазки будут одни и те же врачи. Им будет трудно объехать всех сразу.

Через неделю тесты повторятся, чтобы следить за игроками постоянно. Перед стартом самого чемпионата анализы возьмут снова. Так что до возобновления сезона все футболисты сдадут тест три-четыре раза, - приводит "РБ" слова специалиста.

Ранее стало известно, что "Валенсия" может продать Дениса Черышева. Игрок попал в список футболистов, с которым клуб готов расстаться.

"Валенсия" готова продать Черышева

В текущем сезоне Черышев забил три гола и сделал два ассиста в 22-х матчах. "Валенсия" на момент перерыва испанского чемпионата находится на седьмой строчке.


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Теги: Ла Лига Валенсия Черышев Черышев Д Коронавирус
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