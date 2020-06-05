"Байер" отказался продать Хаверца в "Реал" за 80 млн евро

Полузащитник "Байера" Кай Хаверц не перейдет в "Реал".



90maat.com

По данным немецкого издания Bild, мадридский клуб предложил за 20-летнего футболиста 80 миллионов евро. Также "Реал" был готов оставить игрока в "Байере" на следующий сезон на правах аренды. Однако Леверкузенцы готовы расстаться с ним только за 100 миллионов евро.



В нынешнем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.