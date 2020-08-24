Суарес не готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в "Аякс"

"Аякс" заинтересован в возвращении нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

Фото: Marca

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист не готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в голландский клуб.



"Аякс" готов платить уругвайцу 3 миллиона евро в год, Суареса такое предложение не устраивает. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до 2021 года.



Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проинформировал игрока, что не видит его в команде на следующий сезон.



В прошлом сезоне Суарес провел 36 матчей и забил 21 гол.