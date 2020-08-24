Суарес не готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в "Аякс"

"Аякс" заинтересован в возвращении нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.
Фото: Marca
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист не готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в голландский клуб.

"Аякс" готов платить уругвайцу 3 миллиона евро в год, Суареса такое предложение не устраивает. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до 2021 года.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проинформировал игрока, что не видит его в команде на следующий сезон.

В прошлом сезоне Суарес провел 36 матчей и забил 21 гол.

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Теги: Суарес Барселона Аякс Ла Лига Зарубежные трансферы
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