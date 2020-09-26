Источник: Дест попрощался с футболистами "Аякса" и в скором времени вылетит в Барселону

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест близок к подписанию контракта с "Барселоной".

Фото: ФК "Аякс"

По информации источника, 19-летний футболист по окончанию матча 3-го тура чемпионата Нидерландов с "Витессом" (2:1) попрощался с партнерами, сказав им, что в это воскресенье вылетит в Барселону.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 20 млн евро и еще 5 млн бонусами.



В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Дест провел 20 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи и получил 1 желтую карточку.



Источник: Mundo Deportivo