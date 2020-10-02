Дест: "Бавария" — хорошая команда, но я следовал сердцу, выбрав "Барселону"

Новичок "Барселоны" Сержиньо Дест объяснил выбор в пользу каталонского клуба.

Фото: ФК "Барселона"

Сообщалось, что 19-летним футболистом также интересовалась "Бавария".



— Быть здесь — потрясающе, все очень большое, раздевалка, всё.



"Бавария" — отличная команда, но я следовал сердцу, сделав выбор в пользу "Барселоны", — рассказал футболист пресс-службе клуба.



Американский футболист будет выступать в новой команде под номером "2". "Каталонцы" заплатили за Деста "Аяксу" 21 млн евро.