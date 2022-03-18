— Собирается ли Денис возвращаться в Россию? Тут я ничего говорить не буду, все будем делать постепенно, — приводит слова Черышева-старшего Sport24.
31-летний Денис Черышев родился в Нижнем Новгороде, но всю игровую карьеру провёл в испанских клубах. Российский футболист является воспитанником мадридского "Реала". В настоящее время Черышев выступает в составе "Валенсии".
Дмитрий Черышев: В "Валенсии" Денису никто никаких лишних вопросов не задает
Дмитрий Черышев рассказал, собирается ли его сын Денис возвращаться в Россию
Дмитрий Черышев, папа полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал, собирается ли его сын возвращаться в Россию.
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