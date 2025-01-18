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The Athletic: трансфер защитника "Баварии" Дэвиса в "Реал" сорвался

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис близок к тому, чтобы продлить контракт с мюнхенским клубом.
Фото: ФК "Бавария"
Как передает The Athletic, "Бавария" смогла договориться с канадским футболистом об условиях нового соглашения. Таким образом, мадридский "Реал", который планировал подписать Дэвиса летом 2024 года в статусе свободного агента, не сможет рассчитывать на переход игрока.

Новый контракт Дэвиса с "Баварией" будет рассчитан до 2029 года, текущее соглашение игрока с мюнхенцами истекало ближайшим летом.

В этом сезоне 24-летний защитник выходил на поле в составе "Баварии" в 23 матчах, забил один мяч и сделал три ассиста на партнеров.

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