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В "Реале Сосьедад" подтвердили, что из-за проблем с визой Захарян пропустит матч против "МЮ"

Российский игрок "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не сможет попасть в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
"Арсен Захарян не летит в Манчестер на матч против "Юнайтед" и в ближайшее время вылетит из Парижа в Мадрид", - цитирует пресс-службу испанского клуба "Матч ТВ".

Ранее сообщилось о том, что атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян не смог отправиться с "Реалом Сосьедад" в Англию из-за проблем с визой.

Сегодня, 13 марта, состоится ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле испанскую команду. Игра состоится на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч в Испании завершился вничью - 1:1.

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