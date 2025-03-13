"Арсен Захарян не летит в Манчестер на матч против "Юнайтед" и в ближайшее время вылетит из Парижа в Мадрид", - цитирует пресс-службу испанского клуба "Матч ТВ".
Ранее сообщилось о том, что атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян не смог отправиться с "Реалом Сосьедад" в Англию из-за проблем с визой.
Сегодня, 13 марта, состоится ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле испанскую команду. Игра состоится на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч в Испании завершился вничью - 1:1.
В "Реале Сосьедад" подтвердили, что из-за проблем с визой Захарян пропустит матч против "МЮ"
Российский игрок "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не сможет попасть в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
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