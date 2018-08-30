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Будет ли у нас 6 клубов в осенней части еврокубков?



 

«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе?

Ещё никогда в основном раунде еврокубков Россию не представляли аж 6 клубов, но на этот раз есть реальный шанс сотворить историю. Если «Зенит» уже сделал многое для выполнения задачи, то «Уфа» в Глазго просто не потеряла на это шансы. Rusfootball.info предваряет решающие матчи квалификации команд, которые только в воскресенье играли между собой.

С кого надо брать пример «Уфе»?

Из-за поражения «Спартака» вторник и среда вторую неделю подряд не представляют особого интереса для российских болельщиков. «Зенит» же, в отличие от красно-белых, сумел отыграться и в меньшинстве, а «Уфа» дважды вырывала победу на последних минутах. Как успеть проследить за четырьмя матчами российских клубов в четверг, мы ещё не знаем, с такой задачей не сталкивались. Но очень хотелось бы столкнуться.

В новое время Россия 6 раз стартовала в Европе шестью клубами, но всякий раз кто-то подводил. Однако «Уфе» есть с кого брать пример. Можно вспомнить «Ростов», который в августе 2016-го героически пробился в группу Лиги чемпионов через «Андерлехт» и «Аякс». Это сейчас выглядит нормальным, а ведь в то время команда теряла игроков и чуть не осталась без Курбана Бердыева.

Хотя актуальнее вспомнить про 2 провинциальных клуба, впервые пробивавшихся в группу Лиги Европы. В 2013-м «Кубани» противостоял тоже великий в былые времена клуб «Фейеноорд». При этом краснодарский клуб тоже лишился тренера, который вывел команду в еврокубки – Леонид Кучук ушёл в «Локомотив». Но и с Доринелом Мунтяну краснодарцы, ворота которых защищал Александр Беленов, справились с голландцами и дома, и в гостях – 1:0, 2:1.



4 года назад «Краснодар» (как и «Уфа», очень молодой клуб) тоже был новичком еврокубков, писавшим свою историю заново. Он тоже проиграл вроде бы более сильному сопернику на выезде 0:1. «Быкам» противостоял «Реал Сосьедад». Как-никак, видный представитель самой успешной в еврокубках лиги. Однако дома «Краснодар», сохранив 0:0 к 71-й минуте, забил в ворота басков 3 мяча и пробился в групповой этап с первой же попытки. Равно как и «Кубань» – новичкам везёт.

Почему «Уфа» должна стать другой командой

Правда, и шли к последнему раунду «Краснодар» с «Кубанью» совсем по-другому: команда Олега Кононова громила эстонцев и венгров, а нынешний участник Футбольной Небесной Лиги обыграл шотландцев уверенно и всухую. Уфимцы же исключительно на фарте и Беленове вывезли оба раунда с соперниками, которые вряд ли сильно превосходят по уровню тех, кого выносили краснодарцы.

«Уфа» играла со словенцами и, прости господи, люксембуржцами, так, будто уже пробилась в групповой этап и встречается с крепкими европейскими командами. Все были в восторге от результатов башкирской команды, будто шестая команда чемпионата России не должна обыгрывать соперников из полулюбительской лиги. Должна, и гораздо увереннее, без чудо-спасений Беленова и голов на последних минутах.

Так что встреча в Шотландии не разочаровала, а скорее наоборот. «Уфа» играла ну очень осторожно, редко появлялась на чужой половине поля, но не позволила «Рейнджерс» творить у своих ворот то, что позволяла «Домжале» и «Прогресу». Счёт 1:0 оставил рабочие шансы на проход, а ход матча показал, что с командой Джеррарда можно играть.



У «Уфы» была парочка моментов, но по количеству атакующих действий команда на гол явно не наиграла, так что обижаться тут не на что. Забивать придётся дома, «Уфе» нужно будет действовать агрессивнее. Впрочем, Томаров вряд ли будет наставлять команду бежать вперёд с первых минут – сохранение счёта 0:0 до 70-й минуты уже будет неплохим достижением и плацдармом для финального штурма.

А нужна ли «Уфе» Лига Европы?

Глупый вопрос, который многие почему-то всерьёз ставят и на который отвечают, что не нужна. Андрей Канчельскис, например, считает, что «Уфе» в случае попадания в группу надо готовиться к вылету из премьер-лиги.

Но ради чего вообще существует футбольный клуб «Уфа», если не для игры в еврокубках? Это что, «Зенит», который много лет подряд безуспешно играет в Лиге Европы и мечтает о Лиге чемпионов? Для «Уфы» предел мечтаний – как раз попадание в Лигу Европы. А зачем бороться за попадание в неё, если в неё не нужно попадать? Замкнутый круг о бессмысленности существования команды.

Ну хорошо, вылетит «Уфа» из Лиги Европы, дела в чемпионате пойдут на лад. Но кто-то через пару лет вспомнит, как команда Сергея Томарова уверенно финишировала на 8, а не на 12 месте? Ради этого люди играют в футбол, а болельщики приходят на стадион? Вот, а Лигу Европы вспоминать будут долго, до следующего попадания.

В конце концов, дополнительные 6 игр осенью вовсе не означают никакой вылет из премьер-лиги. Почти каждую позицию в «Уфе», пусть и с потерей качества, можно продублировать, возможность для ротации есть. Пройти в плей-офф вряд ли получится, поэтому на исправление возможной просадки у «Уфы» будет весенняя часть чемпионата. А сейчас, по словам Сергея Томарова, клубу предстоит самая важная встреча в истории. Уж он, прошедший с «Уфой» все стадии становления, преподававший физру в универе, пока Джеррард боролся за титулы, знает, о чём говорит.

Так что, вперёд, «Уфа», творить славную историю!

И уфимцы, имейте совесть, заполните вы уже свой небольшой стадиончик. Капитан просит.

Павел Аликин: надеюсь, болельщики нам помогут

Кем играть?

Свой последний матч «Уфа» и «Зенит» провели между собой, так что уместно рассматривать их составы в одном пункте. В воскресенье по сравнению с матчем в Шотландии Томаров сделал 4 изменения. Беленова в воротах сменил Шелия, который наверняка вернётся на скамейку. Неделчару заменил Дивеев – мера абсолютно невынужденная и нацеленная скорее на подъём цены молодого игрока, потому что в перерыве вместо ошибавшегося Игоря на поле без проблем вышел опытный Тумасян.

Также Облякова в старте поменял Сысуев – обратную замену Томаров провёл в перерыве. Наконец, вместо опорника Засеева вышел нападающий Бизяк, трансформировавший привычную схему в новые 3-4-3. Словенец не заявлен в этом раунде Лиги Европы, так что точно не появится на поле. Другое дело, что Засеев – игрок разрушающий, а на домашний матч с необходимостью отыгрываться может выйти Карп. Справа ротация прекратилась: и в Лиге Европы, и в чемпионате отыграл Живоглядов.

«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе?


Семак в Уфе также внёс 4 корректива. Набиуллин вышел вместо Анюкова, Нету – вместо Мевли. Думается, здесь тренер «Зенита» вернётся к прежним вариантам. В еврокубках он больше доверяет опыту Анюкова. Впрочем, Александр может появиться и справа, заменив уставшего Смольникова.

В Уфе в состав после дисквалификации логично вернулся Паредес, он наверняка появится на поле и в Норвегии. Пару ему составлял Кузяев, а на левее располагался Ерохин. Александр после травмы и пропуска сборов пребывает не в лучшем физическом состоянии, а в воскресенье отыграл весь матч, так что его появление под вопросом. Шанс могут получить Эрнани или Краневиттер, тогда Кузяев уйдёт на фланг. В нападении ротация ожидается разве что по ходу матча при комфортном счёте – у Дзюбы и Дриусси всё получается, аргентинец невероятно полезен в прессинге.

Спокойствие? Никакого спокойствия!

Произошедшее с «Зенитом» в предыдущем раунде просто прекрасно. Команда и тренер получили ценнейший урок, но даже не поплатились за него участием в Лиге Европы, а наоборот одержали такую победу, на которой можно построить коллектив. Посмотрите, как после того матча преобразились те же Дриусси и Заболотный, которые снова стали важными боевыми единицами.

Конечно, счёт 3:1 в первом матче и воскресный матч со «Спартаком» подталкивают к игре в эконом-режиме и ротации состава. Но если «Зениту» хочется поэкономить силы и дать отдохнуть лидерам, то сперва надо бы забить пару мячей. Для вылета достаточно пропустить дважды, а «Зениту» в Минске и не такое удавалось. Семак прав: счёт 3:1 не позволяет чувствовать себя комфортно.

Да, на исход матча сильно повлияет отношение «Зенита» к игре, но первый матч показал, что даже при правильном подходе могут возникнуть чисто игровые проблемы. До тех пор, пока Семак снова не упростил футбол с выходом трёх мощных игроков вперёд, «Зенит» ничего не мог поделать с соперником и проигрывал.

Трава-то ненастоящая!

Оба матча пройдут на искусственных полях, не совсем привычных гостям. Однако тренеры «Рейнджерс» и «Зенита» не видят в этом проблемы, хотя Уле-Гуннар Сульшер обещал, что на искусственном поле его команда будет выглядеть совершенно по-другому.

– Дополнительной подготовки к этому полю не было. У нас тоже есть синтетические газоны, хотя они и сделаны немного иначе и отличаются от того, что мы увидели здесь. Поле довольно специфическое, так что нам еще предстоит привыкнуть. Но поле для всех одинаковое, так что это не станет определяющим фактором, – заявил Сергей Семак.



– Это не проблема. В Шотландии есть несколько команд с таким поле, у нас есть искусственное поле, – вторит ему Стивен Джеррард, на искусственном газоне, наверное, никогда и не игравший. Зато зенитовцы играли на синтетике только в воскресенье, поэтому проблем, связанных со сменой покрытия, быть не должно.

С кого не надо брать пример «Зениту»?

Если «Уфу» мы пытаемся зарядить верой в успех и приводим положительные примеры, то с «Зенитом» всё наоборот – команду надо уберечь от излишней уверенности. За примером далеко ходить не надо: Сергей Семак с ЦСКА 19 лет назад также приехал в гости к «Мольде» после домашней победы в 2 мяча. Причём даже более комфортной, без пропущенного мяча. Ну а что было дальше, никто не забыл. Тем более неделю назад мы уже вспоминали.

А вот о чём всё уже давно забыли, так это о спокойной победе «Рубина» над «Мольде» в 13-м году: в гостях казанцы выиграли 2:0 благодаря дублю Рондона. Будем надеяться, что о матче «Зенита» в Норвегии через несколько лет тоже никто не вспомнит, поскольку петербуржцы добьются будничной победы.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

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Теги: Зенит Уфа Семак Джеррард Томаров
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№2 Написал: ferrum Saint-Petersburg (Сегодня, 00:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ой, а Спартак играет в этом году в ЛЧ?


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Свиньи, склонные к бесчинству, на земле конечно есть, но уверен я, что свинству Человечества не съесть. С.Я.Маршак
Регистрация: 24.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:19) #
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Думаю Зенит попортит нервы своим болельщикам.Норвежский клуб при своих болельщиков пойдет вабанк,и если получится забить норвежцам быстрый гол,оборона Зенита может поплыть как в Минске.Урал в Питере в первом тайме имел 6 моментов забить гол,Уфа за второй тайм играя вдесятером могла спасти игру с 0/2.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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