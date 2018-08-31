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С кем сыграют "Зенит", "Краснодар" и "Спартак"? Жеребьёвка Лиги Европы начнётся в 14.00 МСК

Из-за поражения "Уфы" Россия не получила полного представительства в осенней стадии еврокубков: "Зенит" расположился в первой корзине Лиги Европы, "Краснодар" - во второй, "Спартак" - в третьей, а вот в четвёртой наших клубов не оказалось. Следите за жеребьёвкой Лиги Европы на Rusfootball.info!

9.37. Второй случай с пенальти также очень странный. Но не в смысле хода самой серии - удивительно, как до неё вообще дошло. "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини - самая весёлая команда Италии. В этом сезоне она уже забивала и 8 голов, и 5, а в понедельник сыграла вничью с "Ромой" 3:3. При этом бергамцы каким-то образом сыграли оба матча (плюс овертайм) с "Копенгагеном" 0:0 и вылетели по пенальти. Непонятно, жалко и обидно.

9.28. Довольно-таки лакомый кусочек из второй корзины - "Астана". Казахстанская команда, которая в прошлом сезоне вышла в плей-офф Лиги Европы, по пенальти прошла кипрский АПОЭЛ. В домашнем матче подшефные Романа Григорчука победили 1:0 и в аномально нерезультативной серии пенальти выиграли 2:1. До пенальти вчера дошло только в двух противостояниях.

9.20. Пока же можно бросить взгляд на вчерашние интересные события в квалификации, которые могли ускользнуть из вашего внимания. Во-первых, нельзя не сказать о первом в истории люксембургском клубе на групповом этапе еврокубков. Мы помним румынский "ЧФР Клуж" по непростым матчам с "Зенитом", но в этом сезоне румыны проиграли "Дюделанжу" оба матча - 0:2 в Люксембурге и 2:3 дома. Причём достойный счёт нарисовался лишь в концовке, когда "Дюделанж" расслабился: до 83-й минуте люксембуржцы вели 3:0!

Состав корзин перед вами (фото кликабельно)



В текстовом варианте 48 участников группового этапа выглядят так:

1 корзина: "Севилья", "Арсенал", "Челси", "Зенит", "Байер", "Динамо" Киев, "Бешикташ", "Ред Булл Зальцбург", "Олимпиакос", "Вильярреал", "Андерлехт", "Лацио".

2 корзина: "Спортинг", "Лудогорец", "Копенгаген", "Марсель", "Селтик", ПАОК, "Милан", "Генк", "Фенербахче", "Краснодар", "Астана", "Рапид" Вена.

3 корзина: "Бетис", "Карабах", БАТЭ, "Динамо" Загреб, "РБ Лейпциг", "Айнтрахт", "Мальмё", "Спартак", "Стандарт", "Цюрих", "Ренн", "Бордо".

4 корзина: "Аполлон" (Кипр), "Русенборг" (Норвегия), "Ворскла" (Украина), "Славия" (Чехия), "Акхисар Беледиеспор" (Турция), "Яблонец" (Чехия), АЕК Ларнака (Кипр), "Види" (Венгрия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спартак" Трнава (Словакия), "Дюделанж" (Люксембург), "Сарпсборг" (Норвегия).

Петербуржцы уже привыкли проходить групповой этап Лиги Европы без особых проблем, даже несмотря на проблемы в чемпионате России. И хотя гостевые матчи квалификации навели на мрачные мысли, "Зенит" имеет высокий посев и не должен сильно переживать по поводу жеребьёвки. Хотя группа с "Миланом" и "РБ Лейпциг" ставит перспективы петербуржцев под вопрос.

"Краснодар" от жеребьёвки более зависим, но думается мне, что Сергей Галицкий хотел бы наконец привезти на свою арену европейского гранда, поэтому будет не против "Арсенала", "Челси" или "Милана".

Леониду Федуну тоже хотелось бы собрать полный стадион, пусть и не "Лужники". И всё-таки для "Спартака" выход из группы после неудачи в Лиге чемпионов принципиален. Раз уж мы заговорили о принципиальности, то для красно-белых есть совершенно потрясающие варианты: во второй корзине после разгрома от "Бенфики" очутился ПАОК, а в четвёртой - соавторы долгожданного спартаковского чемпионства - АЕК из Ларнаки.

С кем сыграют "Зенит", "Краснодар" и "Спартак"? Жеребьёвка Лиги Европы начнётся в 14.00 МСК


Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: "СЭ"
Теги: Зенит Спартак Краснодар
Сегодня, 09:19
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№5 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 09:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мда. К примеру попадись нам: Зенит, Милан (Марсель), Лейпциг (Бетис), Русенборг и вопрос по выходу из группы будет стоять серьёзный. А это только Лига Европы. Дожили, бл..ь
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 09:37) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Sergeevich
Надеюсь нам попадется Милан.

вам это кому?
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
желаю группу Спартак, Арсенал, Милан, Русенборг.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:31) #
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online

Надеюсь нам попадется Милан.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Crowley172 (Сегодня, 09:25) #
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Сильный состав в этом году
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
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