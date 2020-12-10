Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в матче Диги Европы от "Динамо" Загреб (1:3) дал комментарий об игре своей команды. Белорусский специалист посетовал на тяжелый игровой график, в котором матчи идут один за другим, и усталость игроков, а также подчеркнул, что новички команды пока приносят не такую пользу, как ему хотелось бы.
- Серьезное кадровое усиление в атаке, при этом всего 3 забитых мяча, и ни одного из них дома? Ситуация такова, что все равно основную нагрузку несут те игроки, которые были в прошлом сезоне. Пока еще мы адаптируем того же Гайча, того же Юки [Эджуке - прим. Rusfootball.info], Фукса пока у нас нет, только Баха [Бахтиёр Зайнутдинов - прим. Rusfootball.info] нам сейчас приносит пользу ту, которую и хотелось бы. Чувствую ли я, что за мной большая поддержка и что мне дают время на построение своей команды, чтобы в следующем году в декабре мы рассуждали совсем по-другому? Первый момент - поддержку чувствую. Второй момент - это то, что нам надо сыграть очень хорошо два матча чемпионата. А потом уже думать о декабре следующего года - это еще очень далеко, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "МатчТВ".
Ранее стало известно, что Виктор Гончаренко в пятый раз подряд признан лучшим тренером года в Беларуси.
Гончаренко: ту пользу, которую хотелось бы, из новичков пока приносит только Зайнутдинов
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от загребского "Динамо" (1:3) и ее выступление в Лиге Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
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