"Спартак" попросил Роспотребнадзор увеличить посещаемость игры с "Легией" до 15 тысяч

Об этом сообщил глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.
— На сегодняшний день такая же, как и на матч с "Химками". Однако клуб обратился в Роспотребнадзор по вопросу увеличения квоты болельщиков на матче с "Легией" до 15 тысяч. Будем ждать ответ. Несправедливо, что одним можно, а другим — нельзя, — рассказал Зеленов в интервью "РБ Спорту".
Встречу 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Химками" на "Открытие Банк Арене" посетило 3000 человек. Матч "Спартак" — "Легия" состоится 15 сентября.
В чемпионате России красно-белые промежуточно занимают шестую строчку с 10 очками в семи матчах.
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Фото: ФК "Спартак"
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