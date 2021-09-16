Комбаров, в частности, заявил, что в чемпионате России "Легия" претендовала бы на попадание в первую пятерку команд.
"Не стал бы говорить, что результат позорный. Поражение - это всегда плохо, тем более перед дерби. Но разве "Спартак" первый раз проигрывает? Или наши команды в последнее время накормили нас победами в еврокубках? "Легия" в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5", - сказал Комбаров.
Отметим, что следующий матч в Лиге Европы "Спартак" проведет 30 сентября. Москвичи встретятся на выезде с "Наполи". "Легия" в этот же день примет "Лестер".
Источник: Спорт-Экспресс
Дмитрий Комбаров: "Легия" спокойно бы боролась за топ-5 в РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение "красно-белых" от "Легии" в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы (0:1).
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