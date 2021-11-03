— Думаю, у "Спартака" будут свои шансы. "Лестер" в своем чемпионате тоже идет на 9-10-м месте. К сожалению, красно-белые повторяют свои ошибки. Это где-то связано с составом, — рассказал Мостовой в интервью "СЭ".
Матч между "Лестером" и "Спартаком" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы состоится завтра. Начало: 23:00 мск.
После трех туров англичане с четырьмя очками идут на третьей строчке группы "С". "Спартак" замыкает таблицу, набрав три очка.
В чемпионат Англии "Лестер" после 10 туров занимает 11-ю позицию с 14 очками. "Спартак" в чемпионате России — девятый. У команды Руя Витории 18 очков в 13 матчах.
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Мостовой: у "Спартака" будут шансы, "Лестер" в своем чемпионате тоже идет на 9-10-м месте
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между "Спартаком" и "Лестером" в групповом этапе Лиги Европы.
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