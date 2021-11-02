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Черданцев: в идеальном мире это "Спартак" должен покупать "Ман Сити", а не наоборот

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев прокомментировал слухи о возможном приобретении 20% акций "Спартака" представителями арабской компании.
Фото: Матч ТВ
Напомним, ранее появилась информация, что компания City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", ведет переговоры с владельцами "Спартака" о покупке акций московского клуба. Речь идет о приобретении около 20% акций "красно-белых".

"Мне кажется, что для "Спартака" с его историей, и тем более в год столетия клуба, взять и стать какой-то частицей в системе "Манчестер Сити" это нонсенс. Если разобраться — где "Спартак" и где "Манчестер Сити"? "Спартак" - это история футбола 20-го века, а у "Ман Сити" какая история? С точки зрения статуса такой поворот - это не круто. В идеальном мире это "Спартак" должен покупать "Манчестер Сити", а не наоборот", - сказал Черданцев.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии. В текущем сезоне "горожане" после 10 туров АПЛ располагаются на 3-м месте, имея в активе 20 очков.

В четверг, 4 ноября, "Спартак" в гостях встретятся с "Лестером" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 мск, обслуживать матч будет будет бригада арбитров из Турции.

Источник: Матч ТВ

Источник: компания, владеющая "Ман Сити", ведет переговоры о покупке акций "Спартака"


Теги: Спартак Черданцев Манчестер Сити
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