Напомним, ранее появилась информация, что компания City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", ведет переговоры с владельцами "Спартака" о покупке акций московского клуба. Речь идет о приобретении около 20% акций "красно-белых".
"Мне кажется, что для "Спартака" с его историей, и тем более в год столетия клуба, взять и стать какой-то частицей в системе "Манчестер Сити" это нонсенс. Если разобраться — где "Спартак" и где "Манчестер Сити"? "Спартак" - это история футбола 20-го века, а у "Ман Сити" какая история? С точки зрения статуса такой поворот - это не круто. В идеальном мире это "Спартак" должен покупать "Манчестер Сити", а не наоборот", - сказал Черданцев.
"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии. В текущем сезоне "горожане" после 10 туров АПЛ располагаются на 3-м месте, имея в активе 20 очков.
В четверг, 4 ноября, "Спартак" в гостях встретятся с "Лестером" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 мск, обслуживать матч будет будет бригада арбитров из Турции.
Источник: Матч ТВ
Источник: компания, владеющая "Ман Сити", ведет переговоры о покупке акций "Спартака"
Черданцев: в идеальном мире это "Спартак" должен покупать "Ман Сити", а не наоборот
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев прокомментировал слухи о возможном приобретении 20% акций "Спартака" представителями арабской компании.
Фото: Матч ТВ