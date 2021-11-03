Напомним, что в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы Дака забил четыре гола в ворота "Спартака", а "Лестер" победил со счетом 4:3.
Роджерс в преддверии встречи со "Спартаком" в четвертом туре группового этапа ЛЕ прокомментировал игру Даки.
"Конечно, когда Дака забивает четыре гола за матч в ворота "Спартака", он привлекает внимание. Однако это вклад всей команды: он сделал это благодаря отличным передачам и действиям его одноклубников. Рады, что он с нами. Хотели бы, чтобы он снова забил "Спартаку" четыре, но это командная игра. Биться будут все", - сказал Роджерс.
Отметим, что встреча "Лестер" - "Спартак" пройдет завтра, 4 ноября. Стартовый свисток будет дан в 23.00 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Главный тренер "Лестера" Роджерс поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
Роджерс: хотелось бы, чтобы Дака снова забил "Спартаку" четыре гола
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс в преддверии матча Лиги Европы со "Спартаком" высказался об игре форварда "лис" Патсона Даки.
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