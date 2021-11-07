Стамбульский клуб потребовал присудить им победу или переиграть встречу. Заявление "Галатасарая" связано с тем, что швейцарский арбитр матча Сандро Шерер в концовке дважды показал желтую карточку полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.
"Переигровка матча - это хороший вариант для "Локомотива". Ничья никак не устраивает команду, необходимо побеждать. Если будет переигровка, то есть шанс изменить результат в свою пользу и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы", - приводит слова Семина "СЭ".
Напомним, в матче, который состоялся 4 ноября, счет в конце первого тайма открыл полузащитник стамбульцев Софьян Фегули. Отыгрался "Локомотив" на 73-й минуте благодаря голу гвинейского форварда Франсуа Камано. "Железнодорожники" набрали 2 очка и продолжают занимать последнее, 4-е место, в группе E. Турецкий клуб имеет в активе 8 очков и возглавляет этот квартет
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Семин - о протесте "Галатасарая": переигровка матча - хороший вариант для "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на протест турецкого "Галатасарая" после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).
Фото: РПЛ