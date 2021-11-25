Маклаков заявил, что "Спартак" провел отличную командную работу. Вместе с тем у футболистов "красно-белых" возникают трудности при контроле мяча, и это проблема для тренерского штаба команды, считает актер.
"Это была замечательная командная работа, подтвердившая, что выигрыш в Италии не был случайным. Однако до сих пор у игроков нет верного настроя на матч с любым соперником. Есть излишняя самоуверенность и очень много брака. Если "Спартак" начинает контролировать мяч, то делает это никудышно, а это уже претензия к тренерскому штабу", - сказал Маклаков.
Отметим, что, победив "Наполи", "Спартак" вышел на первое место в группе C. В активе "красно-белых" семь очков. "Наполи" также набрал семь очков и находится на втором месте, уступая московской команде по дополнительным показателям.
Источник: Спорт-Экспресс
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Маклаков: если "Спартак" начинает контролировать мяч, то делает это никудышно
Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал победу над "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы (2:1).
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