- Матч тяжелый… Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили, - передает слова Федуна matchtv.ru.
"Спартак" одержал выездную победу над варшавской "Легией" в матче 6 тура группы C Лиги Европы со счетом 1:0. Единственный гол на 17 минуте игры забил атакующий полузащитник российского клуба Зелимхан Бакаев. В добавленное время вратарь красно-белых Александр Селихов отразил пенальти, назначенный в его ворота. Эта победа позволила "Спартаку" опередить "Лестер" и финишировать на первом месте в группе Лиги Европы, благодаря чему москвичи напрямую попали в 1/8 финала турнира.
Федун: Селихов - супер. Жалко, что раньше его не ставили
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу своей команды над "Легией" в матче 6 тура Лиги Европы (1:0).
Фото: РПЛ