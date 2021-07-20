"Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в "Ростове", что не устраивает РФС", — сообщает "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Штефан Кунц рассматривается как приоритетный вариант для назначения на пост главного тренера сборной России. Резервный кандидат - экс-наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды после окончания Евро-2020. На турнире сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией, набрав три очка по итогам трёх матчей. Выступление национальной команды было признано неудовлетворительным.
Карпин назвал условие, при котором согласится возглавить сборную России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин готов принять сборную России, однако не может найти компромисса с РФС по ключевым положениям договора.
Фото: ФК "Ростов"
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