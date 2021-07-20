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Карпин назвал условие, при котором согласится возглавить сборную России

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин готов принять сборную России, однако не может найти компромисса с РФС по ключевым положениям договора.
Фото: ФК "Ростов"
"Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в "Ростове", что не устраивает РФС", — сообщает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Штефан Кунц рассматривается как приоритетный вариант для назначения на пост главного тренера сборной России. Резервный кандидат - экс-наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев.

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды после окончания Евро-2020. На турнире сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией, набрав три очка по итогам трёх матчей. Выступление национальной команды было признано неудовлетворительным.

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Теги: Карпин Сборная России Ростов
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