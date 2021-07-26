Слухи о зарплате Карпина в 700 тысяч евро? Цифра не соответствуют действительности. Финансовые условия мы не разглашаем. Этот вопрос при обсуждении не был самым главным, — цитирует Дюкова Sport24.
Cегодня было официально объявлено о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Он будет исполнять эту должность до 31 декабря 2021 года, совмещая работу в сборной и в "Ростове".
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Дюков: зарплата Карпина в 700 тысяч евро? Цифра не соответствуют действительности
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о зарплате нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: Коммерсант
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