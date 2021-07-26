Карпин попросил перенести 6-й тур чемпионата России

— Хотел попросить клубы РПЛ — хотя я сам клубный тренер и все понимаю — перенести 6-й тур РПЛ, если это возможно. Понимаю все разговоры — уже давали время перед Евро, сдвигали тур…
Это моя лично просьба. Не требование, а именно просьба пойти навстречу сборной, мне. Чтобы получить игроков раньше 30 августа, — цитирует Карпина Sport24.
6 тур чемпионата России начнется 28 августа, а закончится 29 августа. Сборная России 1 сентября проведет матч отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года против сборной Хорватии.
Сегодня Российский футбольной союз объявил о назначении 52-летнего Карпина главным тренером сборной России по футболу. Он будет совмещать работу в сборной и в "Ростове" до 31 декабря 2021 года.
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Фото: ФК "Ростов"
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