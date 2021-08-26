"Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов, вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход - в первую очередь, в тренировочном процессе", - приводит слова Кафанова "Чемпионат".
Акинфеев дебютировал в составе сборной России в апреле 2004 года. Игорь принял решение завершить выступления за национальную команду в 2018-м. За это время 35-летний вратарь провел 111 матчей в футболке сборной России.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги голкипер "армейцев" сыграл в пяти встречах, в которых пропустил пять мячей, а также дважды сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
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Кафанов: очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы вопрос с основным вратарем отпал бы автоматически
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что он хотел поработать в национальной команде с голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА
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