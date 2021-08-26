"В двух из первых трех матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с "Химками" и "Зенитом". Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов - очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события", - цитирует Кафанова "Чемпионат".
Напомним, для подготовки к сентябрьским играм отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в сборную России были вызваны пять вратарей: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов") и Андрей Лунев ("Байер").
Сафонов в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги принял участие в четырех матчах, в которых пропустил шесть мячей и один раз сыграл "на ноль". Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего россиянина в 14 млн евро.
Гильерме раскритиковал решение Черчесова заменить Шунина на Сафонова после поражения от Бельгии
Кафанов: очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы вопрос с основным вратарем отпал бы автоматически
Кафанов рассказал о критериях выбора вратарей в состав сборной России
Кафанов - о невызове Сафонова в сборную России: Матвей в двух матчах из трех допустил ошибки
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов не получил приглашение на сентябрьские матчи национальной команды.
Фото: сборная России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!