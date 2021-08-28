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Карпин — об уходе врачей из сборной: я запросил историю болезней игроков. Они не предоставили данные и ушли

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в медицинском штабе команды.
Фото: ФК "Ростов"
— То, что мы запрашивали данные — ну да. У любого доктора должна быть история болезни "пациента", ничего сверхъестественного здесь нет. Мне нужна была такая информация. Они не предоставили данные и ушли, — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, медицинский штаб сборной России по футболу покинули врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

Валерий Карпин стал наставником сборной России в июле этого года. На этом посту он заменил Станислава Черчесова.

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Теги: Сборная России Карпин Безуглов Бутовский
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