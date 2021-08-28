— То, что мы запрашивали данные — ну да. У любого доктора должна быть история болезни "пациента", ничего сверхъестественного здесь нет. Мне нужна была такая информация. Они не предоставили данные и ушли, — цитирует Карпина Sport24.
Напомним, медицинский штаб сборной России по футболу покинули врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.
Валерий Карпин стал наставником сборной России в июле этого года. На этом посту он заменил Станислава Черчесова.
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Карпин — об уходе врачей из сборной: я запросил историю болезней игроков. Они не предоставили данные и ушли
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в медицинском штабе команды.
Фото: ФК "Ростов"
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