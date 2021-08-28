В тренировке не участвуют Дмитрий Чистяков, Андрей Лунев, Денис Черышев и Алексей Миранчук. Эти футболисты прибудут в расположение сборной в ближайшее время.
Гильерме занимается в зале по индивидуальной программе. Станислав Магкеев ранее покинул расположение сборной, вместо него был вызван Чистяков. У Магкеева выявлено повреждение мышцы бедра.
Напомним, что ближайшую игру в отборе на ЧМ-2022 сборная России проведет 1 сентября - команда Валерия Карпина примет Хорватию.
Источник: РБ Спорт
На тренировке сборной России отсутствуют четыре игрока, Гильерме занимается по индивидуальной программе
Сборная России проводит первую открытую тренировку под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, занятие проходит на базе, расположенной в Новогорске.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!