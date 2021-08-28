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Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 0
Кубань2 тайм
П1 4X 1.91П2 3.5
Томь
13:00
РоторНе начат
П1 3.95X 3.1П2 2.03
Енисей
13:00
ВолгарьНе начат
П1 1.71X 3.55П2 4.9
КАМАЗ
17:00
ФакелНе начат
П1 4.4X 3.35П2 1.83
Оренбург
17:00
НефтехимикНе начат
П1 1.73X 3.75П2 4.4
Торпедо
17:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.25X 5.4П2 12
Алания
19:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.27X 5.6П2 9.6
Велес
19:00
АкронНе начат
П1 1.9X 3.5П2 3.9
Балтика
19:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.63X 3.7П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
16:00
УотфордНе начат
П1 1.48X 4.6П2 7
Бернли
16:00
ЛидсНе начат
П1 3.25X 3.5П2 2.24
Вулверхэмптон
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.6X 3.8П2 1.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Барселона
18:00
ХетафеНе начат
П1 1.45X 4.7П2 7.2
Райо Вальекано
20:30
ГранадаНе начат
П1 2.29X 3.1П2 3.55
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
П1 3.45X 3.05П2 2.36
Атлетико
23:00
ВильярреалНе начат
П1 1.8X 3.5П2 5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Дженоа
19:30
НаполиНе начат
П1 5.4X 4.2П2 1.63
Сассуоло
19:30
СампдорияНе начат
П1 2.08X 3.7П2 3.45
Милан
21:45
КальяриНе начат
П1 1.45X 5П2 6.6
Салернитана
21:45
РомаНе начат
П1 6X 4.6П2 1.53

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.55X 3.4П2 2.8
Вольфсбург
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.15

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Труа
14:00
МонакоНе начат
П1 4.3X 3.7П2 1.87
Ланс
16:00
ЛорьянНе начат
П1 1.75X 3.95П2 4.7
Клермон
16:00
МетцНе начат
П1 1.81X 3.65П2 4.7
Страсбург
16:00
БрестНе начат
П1 2.01X 3.55П2 3.85
Анже
16:00
РеннНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.55
Лилль
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.66X 4П2 5.2
Реймс
21:45
ПСЖНе начат
П1 16X 8П2 1.18

Кузяев: кто будет капитаном сборной России? Харизматичный Джикия

Полузащитник сборной России Далер Кузяев считает, что защитник Георгий Джикия может стать новым капитаном команды.
Фото: Getty Images
— Карпин пока не говорил, кто капитан в сборной. Кто бы мог быть капитаном? Я не знаю, не задумывался. Харизматичный Джикия. Может, он будет, — цитирует футболиста "Матч ТВ".

Предыдущим капитаном сборной России был нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который не попал в состав национальной команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Джикия выполнял обязанности капитана сборной России в прошлом сезоне, когда Дзюбу не вызывали в команду из-за скандала с видео.

Дасаев: Джикия готов быть основным капитаном новой сборной России

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Теги: Сборная России Кузяев Джикия
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