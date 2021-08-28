Кузяев: кто будет капитаном сборной России? Харизматичный Джикия

— Карпин пока не говорил, кто капитан в сборной. Кто бы мог быть капитаном? Я не знаю, не задумывался. Харизматичный Джикия. Может, он будет, — цитирует футболиста "Матч ТВ".
Предыдущим капитаном сборной России был нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который не попал в состав национальной команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Джикия выполнял обязанности капитана сборной России в прошлом сезоне, когда Дзюбу не вызывали в команду из-за скандала с видео.
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев считает, что защитник Георгий Джикия может стать новым капитаном команды.
Фото: Getty Images
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