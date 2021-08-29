— Никаких вопросов нет, ушли мы сами. Больше я комментировать это не буду, сборная уже спокойно готовится к играм. Настанет время, можно будет на эти вопросы ответить, — рассказал Безуглов в прямом эфире инстаграма.
Напомним, ранее Безуглов возглавлял медицинский штаб сборной России, но покинул свою должность после назначения Валерия Карпина. Сейчас Безуглов работает в структуре московского ЦСКА.
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Безуглов — об уходе из сборной России: никаких вопросов нет, ушли мы сами
Бывший глава медицинского штаба сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал свой уход из команды.
Фото: РИА Новости
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