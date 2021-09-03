Карпин рассказал, как сборная России собирается играть с Кипром

Карпина спросили, как сборная России будет играть против киприотов.
"Разобрали соперника еще до матча с Хорватией. Понятно, что игру с Мальтой можно было разобрать до удаления - первые 40 минут. По-моему, [мы] не подстраивались под Хорватию. Поэтому будем играть, как мы хотим с Кипром. <...> Думаю, что Кипр будет играть с тремя центральными защитниками, учитывать прессинг. Дай бог, чтобы все получилось", - сказал Карпин.
Отметим, что матч Кипр - Россия пройдет завтра, 4 сентября, в Никосии. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Чемпионат"
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