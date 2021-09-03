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Баринов: Кипр - сильный соперник, но мы приехали за победой

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился мнением о национальной команде Кипра.
Фото: РИА Новости
Отметим, что завтра, 4 сентября, сборная России сыграет на выезде с Кипром в матче отборочного этапа ЧМ-2022. Встреча пройдет в Никосии и начнется в 19.00 мск.

Баринов заявил, что сборная России настроена на победу. При этом, по его словам, команда Кипра является сильным соперником. Баринов также ответил на вопрос журналистов, почему он получает так много предупреждений на поле.

"Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нашему мнению, это добротный и сильный соперник. <...> Обилие карточек? Возможно, не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим", - сказал Баринов.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Баринов Сборная России
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