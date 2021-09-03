"Вне зависимости от работы в "Ростове" или нет, контракт действует до 31 декабря 2021 года. Если выходим в стыки, то автоматическое продление до конца марта. Если выходим в финальную стадию или не выходим на ЧМ - то до 31 декабря", - рассказал Карпин.
Отметим, что завтра, 4 сентября, сборная России встретится с Кипром на выезде в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Игра пройдет в Никосии и начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Карпин рассказал, как сборная России собирается играть с Кипром
Карпин сообщил об условии продления своего контракта с РФС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сроках действия своего контракта с РФС.
Фото: РФС
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