- В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать 3 очка. Все поставленные задачи выполнены. Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше, - приводит слова Дюкова "Спорт-экспресс".
Напомним, забитыми мяча в составе сборной России в игре с киприотами отметились полузащитник "Зенита" Александр Ерохин и хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. Нападающий "железнодорожников" Федор Смолов записал на свой счет две результативные передачи.
Сборная России, которую возглавляет Валерий Карпин, с 10-ю набранными очками на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы Н.
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Дюков: к качеству игры сборной России есть вопросы
Дюков: к качеству игры сборной России есть вопросы
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Кипра и России (0:2).
Фото: Коммерсант
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