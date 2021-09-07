Лунев заявил, что в сборной России всегда была хорошая обстановка. Также он рассказал, почему очень комфортно чувствует себя в национальной команде.
"Изменилась ли атмосфера в сборной с моего последнего приезда в команду? Сложно сказать. У нас всегда в сборной была хорошая атмосфера. Но для меня она сейчас особенная. Потому что долгое время не был в команде. Плюс здесь, в отличие от "Байера", нет никакого языкового барьера. Так что мне очень комфортно", - сказал Лунев.
Источник: Sport24
"Было не очень корректное отношение со стороны "Зенита". Лунев - о причинах ухода из петербургского клуба
"Мне очень комфортно". Лунев рассказал об атмосфере в сборной России
Голкипер "Байера" и сборной России Андрей Лунев высказался об атмосфере в национальной команде.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!